Ученые выяснили, почему дети наркоманов наследуют от них тягу к наркотикам

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Необычные опыты на крысах показали, что склонность к употреблению наркотиков может передаваться от отца к сыну благодаря тому, что наркотики меняют структуру белковой "упаковки" ДНК родителей, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Генетический материал человека и всех других живых существ с обособленным клеточным ядром упакован в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на "считываемость" отдельных генов.

В последние годы генетики находят все больше намеков на того, что эта "обертка" ДНК участвует в передаче информации между поколениями и позволяет животным и растениям быстрее приспосабливаться к новым условиям среды, и проблемы с "перезаписью" особых меток на ее поверхности оказались связаны с предрасположенностью к гомосексуальности и суицидам среди людей.

Лэ Цюминь (Le Qiumin) из университета Фудань в Шанхае (Китай) и его коллеги открыли еще одну необычную связь между эпигенетикой и поведением людей и животных, наблюдая за тем, как различалось поведение детенышей крыс, принимавших кокаин на протяжении долгого времени перед продолжением рода.

Как подчеркивают ученые, наркотики в "семье" грызунов принимал только отец – мать никогда не притрагивалась к кокаину, что исключало возможность развития зависимости у ее детенышей еще во время внутриутробного развития благодаря проникновению молекул наркотика в плод.

Вырастив их потомство, ученые подключили их к той же кокаиновой "капельнице", что и их отцов, и позволили им самостоятельно нажимать на кнопку, которая вводила порцию наркотика в их организм. Наблюдая за их поведением и действиями потомства грызунов из контрольной группы, ученые пытались понять, повлиял ли прием наркотиков их отцом на их склонность к употреблению кокаина.

Оказалось, что это действительно так – у таких крысят зависимость от кокаина развивалась быстрее, и их мозг гораздо сильнее реагировал на наркотик, чем у других детенышей. К примеру, через неделю после начала эксперимента они примерно в 1,5 раза чаще нажимали на кнопку и вели себя заметно более активно при наличии наркотика, чем их сородичи.

Что интересно, подобная реакция была характерна и для следующего поколения крысят даже в том случае, если их родители никогда не употребляли кокаин. Все это говорит о том, что крысы наследовали повышенную уязвимость к действию наркотиков, и что эти изменения могут передаваться от отца к его детям.

Проанализировав различия в работе их мозга и других частей организма, ученые пришли к выводу, что подобное наследование предрасположенности к употреблению наркотиков было связано с изменениями в структуре белковой "упаковки" их ДНК, которые произошли еще в организме их отца.

В пользу этого говорит то, что Цюминь и его коллеги зафиксировали тысячи изменений в структуре этих белков при развитии зависимости у еще первого поколения грызунов. Примерно половина этих изменений сохранилась в ДНК их детей и внуков.

Если нечто похожее характерно и для человека, то это, как считают ученые, хорошо объясняет то, почему алкоголизм и наркомания часто приобретают "семейный" и наследственный характер. Возможно, что восстановление нормальной структуры эпигенетических меток еще во время внутриутробного развития может помочь детям бывших алкоголиков и наркоманов избежать повторения участи их отцов и матерей, заключают ученые.

