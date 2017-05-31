Наночастицы металла очистят полость рта от бактерий

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Инновационный состав ополаскивателя для зубов, разработанный НИТУ "МИСиС" совместно со специалистами Вятского государственного университета, существенно меняет состав микрофлоры полости рта и уничтожает до 83% мягкого зубного налета. Эффективность состава подтверждена в ходе клинических исследований на кафедре стоматологии Кировского государственного медицинского университета.

Ополаскиватели и ирригаторы (приборы, использующие в качестве средства очищения тонкую струю жидкости под высоким давлением) сегодня рекомендуются стоматологами как наиболее эффективные вспомогательные средства при чистке зубов. Они позволяют удалить бактерии, образующие зубной налет, и частицы пищи из тех полостей между зубов, куда не добирается щетина зубной щетки и затруднительно применение стоматологической нити. Российские ученые из НИТУ "МИСиС" в партнерстве со специалистами-медиками разработали ополаскиватель, который при регулярном использовании подавляет рост патогенных бактерий в полости, снижая риск развития кариеса и заболеваний тканей. Высокой эффективности ополаскивателя ученые добились, введя в его состав наночастицы металлов. Они, как показали эксперименты, способны в течение короткого времени подавлять рост бактерий, образующих зубной налет.

"Гибель клетки патогенного микроорганизма происходит в результате химической деструкции стенок клетки и различных мембран, в том числе и мембран органелл клетки. Химическая деструкция происходит в результате взаимодействия наночастиц металла с биополимерами клетки микроба. В результате этого происходит лизис (выход) содержимого клетки в окружающую среду. В отношении золотистого стафилококка и большинства кокков бактерицидные и бактериостатические свойства препарата иногда значительно превосходят по своей выраженности действие антибиотиков", – пояснила соавтор проекта декан стоматологического факультета Кировского ГМУ, кандидат медицинских наук Светлана Громова.

В ходе клинической апробации разработки на кафедре стоматологии Кировского государственного медицинского университета, добровольцы пользовались ополаскивателем в течение месяца. Контрольные замеры проводились через 14 и 30 дней его использования. Было выявлено, что бактерии, образующие налет, чувствительны к различным растворам, содержащим наночастицы оксидов металлов. Также подтверждено снижение адгезии микрорганизмов к поверхности зубов и уменьшение риска возникновения воспаления. Отмечено, что при регулярном использовании к 30-му дню снижается количество грибковой флоры, что свидетельствует о нормализации химического баланса ротовой жидкости.

Руководитель научной группы, доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Георгий Фролов, рассказал о научных выводах экспериментов:

"Безионные коллоидные растворы оксидов металлов являются для человека не токсичными. Являясь одновременно источником микроэлементов, они проявляют долговременные антибактериальные свойства в отношении микроорганизмов зубного налета. Мы зафиксировали в ходе исследования, что при использовании ополаскивателя на основе оксидов металлов значительно снижается количество мягкого зубного налета на поверхностях зубов, снижается количество патогенной микрофлоры вплоть до полного её уничтожения".

В настоящее время первые опытные партии препарата создаются в лаборатории НИТУ "МИСиС", ведется патентование состава и его регистрация для медицинского использования.