Ученые выяснили, каким политикам больше всего доверяют избиратели

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Анализ поведения нескольких сотен политиков и избирателей показал, что люди больше всего доверяют лидерам со "средней" степенью харизматичности, а не очень харизматичным личностям, как считалось ранее, говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology.

"Наше исследование показывает, что политические партии и бизнес-организации должны задуматься о том, чтобы их главами были люди со средней степенью харизмы, а не самые харизматичные их представители. Что интересно, причиной их провала являются не сложные отношения с другими личностями в коллективе, как обычно считают люди, а их деловые качества", — рассказывает Жасмин Вергауве (Jasmine Vergauwe) из университета Гента (Бельгия).

Последние выборы в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции в очередной раз возродили "вечный" вопрос – что важнее, яркая харизма и почитание избирателей или умение профессионально заниматься политикой. Результаты этих президентских гонок и референдумов не дали однозначного ответа на этот вопрос, что заставило Вергауве и ее коллег попытаться понять, почему харизма не всегда помогает политикам одержать победу.

Для разрешения этой загадки ученые проанализировали поведение и личностные характеристики свыше трех сотен успешных политиков со всех уголков мира, а также около 600 ведущих бизнесменов. Получив данные по их харизме, ученые опросили их подчиненных, конкурентов и избирателей на предмет того, насколько склонны они доверять этим лидерам и насколько те являются компетентными в тех областях экономики и сферах политики, где они работают.

Эти опросы четко показали, что и для бизнесменов, и для политиков существует некий предел харизмы, при переходе через который уровень доверия к ним начинает падать, а не расти. Соответственно, лидеры с "средним" уровнем харизмы были наиболее привлекательными и для избирателей, и для бизнес-партнеров и подчиненных.

Как показал дальнейший анализ данных, это может быть связано с тем, что харизматичные политики и бизнесмены страдают от одного общего недостатка – они слишком увлечены стратегическим планированием и крайне плохо реагируют на стрессовые ситуации и внезапные новые вызовы. И то и другое связано с тем, что они плохо справляются с решением краткосрочных задач и удержанием коллектива под контролем.

Последнее открытие, по словам бельгийского психолога, было большой неожиданностью для ученых, так как они считали, что главной проблемой для харизматичных политиков и бизнесменов будут конфликты с подчиненными и соратниками и их непростой характер, а не управленческие сложности.

"Харизматичным политикам, на наш взгляд, помогли бы тренировки, которые помогали бы им справляться с решением оперативных задач, а людям с низким уровнем харизмы, наоборот, нужно учиться стратегическому мышлению и планированию. Они должны видеть ситуацию в стране или бизнес в целом, ставить под сомнение статус-кво и искать новые пути решения проблем",— заключают ученые.