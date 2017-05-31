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РИА Наука
РИА Наука

НАСА: столкновение с астероидом заставило Энцелад вращаться на боку

10:5631.05.2017
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© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteФотография Энцелада, полученная космическим аппаратом Кассини. 14 марта 2017Фотография Энцелада, полученная космическим аппаратом Кассини. 14 марта 2017
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Энцелад, потенциально обитаемая луна Сатурна, пережил катастрофическое столкновение с неким крупным объектом в прошлом, которое повернуло ось его вращения на 55 градусов, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Геологическая активность на южном полюсе Энцелада, которую мы видим при помощи "Кассини", не могла начаться сама по себе, в результате неких внутренних процессов в недрах планеты. Мы полагаем, что "тигровые полосы" изначально располагались ближе к экватору, и катастрофическое столкновение Энцелада и астероида могло породить их и повернуть ось вращения луны", — заявил Радван Таджеддин (Radwan Tajeddine) из Корнеллского университета (США).

В 2005 году "Кассини" обнаружил на Энцеладе струи из частиц водяного льда и пара, которые выбрасываются в космическое пространство из параллельных трещин вблизи южного полюса — так называемых "тигровых полос". Это открытие поставило перед учеными вопрос об источнике этого пара и льда.

Новая фотография Энцелада, полученная Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" передал на Землю детальные фотографии гейзеров на Энцеладе

В марте 2015 года, через 10 лет после открытия тигровых полос и гейзеров на Энцеладе, зонд "Кассини" показал, что в недрах этого спутника Сатурна присутствует глобальный океан из жидкой и горячей воды, обнаружив частицы песка и замороженные капли воды, выброшенные с южного полюса Энцелада вместе с извержениями гейзеров.

Как рассказывает Таджеддин, наличие подобных структур на южном полюсе и их отсутствие на северном полюсе планеты, покрытом толстой коркой льда, заставило ученых задуматься о том, как могли возникнуть эти структуры, через которые сегодня тепло покидает недра Энцелада, разогреваемые приливными силами Сатурна.

Пытаясь понять, как Энцелад стал выглядеть так, каким мы его видим сегодня, ученые проанализировали топографию его поверхности, пытаясь найти следы геологических процессов, которые могли бы объяснять наличие гейзеров на его южном полюсе.

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
Последний аккорд "Кассини": финал сатурнианской оперы для НАСА

Ученых интересовало то, как отличается высота местности в разных регионах Энцелада, и то, в какую сторону были "повернуты" полосы и другие структуры, возникшие в результате геологических процессов на поверхности луны Сатурна.

Форма планеты и то, как расположены на ней различные геологические "достопримечательности", как предположили Таджеддин и его коллеги, должны были показать, возникли ли полосы сами по себе, благодаря активности недр Энцелада, или их породили какие-то "внешние" события – взаимодействия с планетой-гигантом или столкновения с астероидами.

© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Cornell UniversityКарта полюсов Энцелада в прошлом и сегодня
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Cornell University
Карта полюсов Энцелада в прошлом и сегодня

Анализ снимков с "Кассини" привел к неожиданным результатам – все формы рельефа, которые ученым удалось найти на поверхности Энцелада, возникли не там, где они должны были появиться, если планета выглядела так всегда. В частности, "тигровые полосы" и три крупных низменности на Энцеладе должны были появиться в экваториальных, а не в приполярных регионах.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech
Ученые НАСА доказали, что на Энцеладе есть "еда" для жизни

Расчеты авторов статьи показывают, что подобные аномалии можно объяснить тем, что ось вращения Энцелада в далеком прошлом была повернута на 55 градусов, в результате столкновения с крупным астероидом или обломками спутника Сатурна. Когда это произошло, Энцелад стал временно нестабильным и ось его вращения начала "шататься", меняя положение на протяжении достаточно долгого времени. Эти "шатания" оси породили особый узор на поверхности Энцелада, похожий по форме на растянутую букву S.

Кроме того, этот астероид, как считают ученые, "пробил" ледовую оболочку планеты в районе современного южного полюса и породил гейзеры и другие следы внутренней активности, которые мог видеть "Кассини" в прошлые фазы своей работы на орбите Сатурна. Это объясняет различия в облике полюсов и заставляет ученых задуматься о том, был ли Энцелад столь же интересен для нас с точки зрения зарождения жизни в прошлом, каким он является сегодня.

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