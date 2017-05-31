В Японии нашли подтверждения смены магнитных полюсов 770 тысяч лет назад

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японские ученые нашли доказательства того, что 770 тысяч лет назад магнитные полюса Земли занимали противоположное нынешнему положение, сообщила телекомпания NHK.

Как передает телеканал, в японской префектуре Тиба вдоль реки Ёрогава был обнаружен геологический слой, пробы породы в котором свидетельствуют о времени смены полюсов. Анализ фрагментов породы, получившей магнитное облучение, показывает, что 770 тысяч лет назад Южный магнитный полюс Земли находился на месте Северного полюса. На рубеже, который приходится на время в 770 тысяч лет назад, магнитные полюса Земли поменялись местами.

Названия геологических периодов и ярусов в них, как правило, соотносятся с географическим местом нахождения характерного геологического слоя. На этом основании японские геологи намерены выдвинуть в июне префектуру Тиба в качестве кандидата для того, чтобы она дала название всему периоду 770-120 тысяч лет назад. В этом случае период будет носить название Тибаний.

Помимо префектуры Тиба, на то, чтобы дать этому периоду свое название, претендуют и два итальянских города, но японские ученые считают, что находки префектуры Тиба наиболее четко отражают главную революционную особенность изменений, которые в нем произошли. В этом случае присвоение названия геологическому периоду по местности, находящейся в Азии, произойдет впервые.