Ученые впервые полностью "прочитали" ДНК древнеегипетских мумий

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Палеогенетики впервые полностью восстановили и расшифровали ДНК почти ста древнеегипетских мумий, живших в разные исторические эпохи начиная с Среднего царства и заканчивая временами владычества Рима, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"То, что ДНК может дожить до наших дней в таких условиях, всегда вызывало скептицизм у нас. Жаркий климат Египта, высокий уровень влажности во многих гробницах и химикаты, которые использовались для мумификации – все это способствует разрушению ДНК и делает шансы на сохранение ее обрывков минимальными", — рассказывает Йоханнес Краузе (Johannes Krause), известный палеогенетик из университета Тюбингена (Германия).

Тайны мумий

За последние десять лет ученые совершили множество прорывов в восстановлении ДНК давно умерших людей, "воскресив" геномы неандертальцев, денисовцев, кроманьонцев по обрывкам их генетического кода в их костях. Вдобавок этому, ведущие генетики и археологи, в том числе сам Краузе, восстановили и изучили ДНК многих известных мумий – альпийского "ледового человека" Ётци, а также древнейших на Земле мумий из культуры чинчорро в Чили.

ДНК этих мумий помогли ученым раскрыть многие тайны миграций народов в Европе и в Америке, понять, чем болели и от чего умирали люди в далеком прошлом, и существуют ли их потомки сегодня. К примеру, ближайшие потомки Ётци сегодня живут на Сардинах, а мумия девочки-инка помогла ученым раскрыть неизвестную антропологам популяцию индейцев в Перу, почти полностью уничтоженную конкистадорами во времена покорения Южной Америки.

© Фото : Johannes Krause Ученые из университета Тюбингена работают над извлечением ДНК из останков древних египтян © Фото : Johannes Krause Ученые из университета Тюбингена работают над извлечением ДНК из останков древних египтян

Древнеегипетские мумии, как отмечает Краузе, фактически никогда не подвергались подобному анализу по двум причинам – условия их "приготовления" и захоронения не способствуют сохранению ДНК, и большинство известных мумий безнадежно загрязнено "чужой" ДНК из-за неправильного обращения с ними в 19 и 20 веках. Поэтому в лучшем случае ученым были известны лишь отдельные обрывки древнеегипетской ДНК, и генетические тайны египтян оставались недоступными для изучения.

По этой причине Краузе и его коллегам пришлось потратить колоссальное количество времени на поиск мумий, не тронутых руками археологов и при этом сохранившим в себе обрывки ДНК в достаточном количестве для того, чтобы геном можно было полностью восстановить.

Вечность Египта

Подобные мумии ученым удалось найти в местечке Абусир эль-Мелек на берегу Нила в центральной части Египта. Оно было центром паломничества и поклонения Осирису, богу плодородия и Нила, и популярным местом для погребения знати и чиновников из Мемфиса и других крупных городов Древнего Египта, а также и менее богатых людей.

Здесь было захоронено свыше 150 мумий во времена Среднего Царства и в более поздние исторические периоды. Геномы 90 из них удалось прочитать лишь частично, и только три мумии содержали в себе достаточное количество генетического материала для полного восстановления ДНК.

Этого, по словам Краузе, вполне хватило для того, чтобы проследить за тем, как менялось население Древнего Египта с течением времени, как на него влияли различные события того периода, такие как вторжение "народов моря" в эпоху Рамзеса II, или древних римлян и македонцев во времена античности.

В общей сложности, как на то указывают наборы мелких мутаций в ДНК мумий, на территории центрального Египта в то время жило около 300 тысяч людей, чья численность почти не менялась на протяжении всего этого периода, что говорит о его большой стабильности.

Как отмечают Краузе и его коллеги, древние египтяне приходились родственниками народам, жившим в эти времена на территории Леванта, а также были близки к первым жителям Европы и Анатолийского полуострова. Что интересно, вторжения чужеземцев фактически никак не сказывались на жизни древних египтян и не приводили к масштабным генетическим перестройкам до времен падения Римской империи.

Их современные потомки, египтяне-копты, сильно отличаются в этом отношении от своих предков — в их ДНК присутствует на 8% больше генов, унаследованных от популяций людей с юга Африки. Почему так произошло, ученые пока не знают, однако они полагают, что миграционные процессы усилились после падения древних империй и люди из центральных регионов Африки начали двигаться на север, заселяя плодородную долину Нила и его дельту.

Одной из причин этих миграций, как предполагают ученые, могла быть работорговля, достигшая пика во времена арабского и османского владычества, однако однозначные выводы, как заключают генетики, можно будет сделать только после анализа ДНК людей, живших в то время в Египте.