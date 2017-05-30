Ученые открыли потенциально обитаемую суперземлю

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Команда астрофизиков из Швейцарии, Испании и Италии обнаружила потенциально обитаемую суперземлю в созвездии Дракона. Соответствующее исследование опубликовано в архиве научных статей arXiv.org.

Планету удалось найти с помощью спектрографа HARPS-N, установленного в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на испанских Канарских островах.

Сообщается, что суперземля находится в зоне обитаемости красного карлика Глизе 625. Масса небесного тела в 2,8 раз больше массы Земли, а период обращения вокруг звезды составляет 14,6 суток. Температура на поверхности благоприятна для углеродных форм жизни и не превышает 350 кельвинов (76,85 градусов Цельсия).

В будущем ученые намерены получить информацию о составе атмосферы найденной экзопланеты и выяснить, есть ли на ней жидкая вода.