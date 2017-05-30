"Роскосмос" заказал три спутника "Гонец-М" к концу 2021 года

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роскосмос" заказал к концу 2021 года изготовление и поставку трех спутников "Гонец-М", на эти цели планируется потратить не более 1,15 миллиарда рублей, следует из закупочных материалов госкорпорации.

Указывается, что поставить космические аппараты "Гонец-М" № 33, 34 и 35 с устройством отделения нужно на космодром "Плесецк" к 30 сентября 2021 года.

Исполнителя планируется выбрать 22 июня по итогам открытого конкурса. Финансироваться закупка будет за счет средств федерального бюджета.

Система "Гонец" предназначена для предоставления персональной связи и передачи данных различного типа, в том числе координатно-временных данных ГЛОНАСС. Связь осуществляется посредством группировки низколетящих космических аппаратов, развернутой на высоте 1400 километров.