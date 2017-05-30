"Роскосмос" заказал три спутника "Гонец-М" к концу 2021 года

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роскосмос" заказал к концу 2021 года изготовление и поставку трех спутников "Гонец-М", на эти цели планируется потратить не более 1,15 миллиарда рублей, следует из закупочных материалов госкорпорации.
Исполнителя планируется выбрать 22 июня по итогам открытого конкурса. Финансироваться закупка будет за счет средств федерального бюджета.
Система "Гонец" предназначена для предоставления персональной связи и передачи данных различного типа, в том числе координатно-временных данных ГЛОНАСС. Связь осуществляется посредством группировки низколетящих космических аппаратов, развернутой на высоте 1400 километров.