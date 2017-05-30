"Яндекс" создал искусственный интеллект, пишущий музыку

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Программисты "Яндекса" создали необычную нейронную сеть, которая умеет сочинять музыку и создавать ее в стиле тех произведений, которые писали известные композиторы прошлого. Итоги работы и описание этой системы искусственного интеллекта были опубликованы в электронной библиотеке arXiv.org.

"В прошлом году я познакомилась с Андреем Себрантом, руководителем отдела маркетинга сервисов компании Яндекс. В процессе общения с командой Яндекса стали рождаться новые идеи, и Андрей предложил разработать неординарную концепцию открытия очередной конференции YaC с живой музыкой и технологиями на основе идей Александра Скрябина, которому в этом году исполняется 145 лет", — рассказывает Мария Чернова, композитор и музыкальный эксперт.

В последние годы, благодаря развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у ученых появилась возможность создавать сложные нейросети, системы искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.

К примеру, только за последний год ученые создали ИИ, способные обыграть человека в "непросчитываемую" древнекитайскую игру Го, отыскивать важнейшие события в истории по газетам, писать сценарии к компьютерным играм и раскрашивать фотографии и видеоролики под Ван Гога, и рисовать свои собственные картины.

Алексей Тихонов и Иван Ямщиков, программисты из Яндекса, добавили в число достижений искусственного разума и музыку, создав нейросеть, способную анализировать музыкальные произведения и писать свои собственные композиции, не похожие на них.

Эта система искусственного интеллекта, как и многие другие проекты такого рода, состоит из множества связанных друг с другом слоев "нейронов. Каждый из них анализирует простые элементы, из которых состоит музыка великих композиторов, и обладает памятью, позволяющей им учитывать при анализе и "сочинении" музыки то, что они делали в недавнем прошлом, и то, как часто они связывались с другими нейронами и слоями сети.

Для того, чтобы превратить эту систему в настоящего композитора, Тихонов и Ямщиков "скормили" ей огромное количество произведений Моцарта, Брамса, Бетховена и других великих композиторов, в том числе и Скрябина. В общей сложности ИИ проанализировал около 4 гигабайтов MIDI-файлов, электронных наборов "нот", что оставляет около 600 часов музыки, прежде чем он приобрел способность самостоятельно сочинять музыку.

Мария подтвердила сходство пьес музыкальной нейросети с творчеством композитора-"юбиляра". Используя этот ИИ, программисты Яндекса и Чернова подготовили музыкальное произведение в стиле Скрябина, которое было исполнено на открытии YaC 2017, ежегодной конференции Яндекса, под аккомпанемент камерного оркестра. Действие сопровождалось видеорядом, свет и графика в котором также созданы машиной — они подчиняются музыке, а партия терменвокса точно воспроизводит цвета по цветовой шкале первооткрывателя цветомузыки.

Русский композитор и пианист Александр Скрябин родился 6 января 1872 в Москве. Он является первым композитором, использовавшим цвето- и светомузыку при создании своих произведений, создавшим таблицу соответствия цветов определенным тональностям. В 1910 году для симфонического оркестра расширенного состава, фортепиано, органа, хора, света Скрябин написал "Поэму огня", которая считается одним из самых значительных его творений.