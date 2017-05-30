Ученые: астероидную опасность поможет предотвратить космическая система

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Находящееся сегодня в распоряжении астрономов оборудование не позволяет своевременно обнаруживать космические тела, подобные Челябинскому метеориту, и предупреждать возможные негативные последствия от столкновения их с Землей. Такие выводы содержатся в докладе, подготовленном специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Института астрономии РАН и Института динамики геосфер РАН. Для того, чтобы минимизировать возможный ущерб, система обнаружения и предупреждения космической угрозы должна располагаться в космосе, считают ученые.

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Периодически астрономы сообщают нам о том, что к Земле приближается очередное космическое тело – астероид, комета. Всего астрономам известно около 15 тысяч космических тел, которые сближаются с Землей, и только каждое девятое может нести потенциальную угрозу. Какова будет их траектория в обозримом будущем известно точно. Все они подсчитаны, отмечены и поставлены на особый учет. Современная аппаратура, которая применяется для космических наблюдений, позволяет не выпускать потенциально опасные объекты из виду. Однако чем меньше объект, тем сложнее обнаружить его и удержать в поле зрения. Так, например, астероид 2017 BQ6, который пролетел мимо Земли 7 февраля текущего года на расстоянии 2,5 млн км (больше 6,5 расстояний от Земли до Луны), был обнаружен астрономами всего за полторы недели до пролета.Ещё хуже обстоят дела с наблюдением за объектами, диаметр которых менее 20 метров. Так, например, Челябинский метеорит, поперечный размер которого по оценкам специалистов, составлял от 16 до 19 метров, было невозможно обнаружить заранее ни при каких обстоятельствах. Современная астрономическая техника не позволяет "видеть" подобные объекты. На больших расстояниях тела такого размера нельзя обнаружить из-за ограничений проницающей силы современных обзорных телескопов.На малых расстояниях наблюдению за метеоритом мешает его слишком высокая скорость и слишком малое время нахождения в атмосфере. Визуальное наблюдение за Челябинским космическим объектом было невозможно также и потому, что небесное тело приближалось к Земле со стороны Солнца под очень небольшим углом в 15

Да, помимо оптических телескопов, есть и радиотехнические средства контроля ближнего космоса. Но в случае с Челябинским метеоритом они также оказались неэффективны. Как объясняют ученые, дальность действия самых мощных систем наблюдения не превышает 20 тысяч километров. Такое расстояние метеорит проходит менее чем за 20 минут, а этого слишком мало для реагирования. Наблюдать за объектом мешает также и его высокая скорость, не позволяющая улавливать движение космического тела.

Таким образом, исследователи космоса делают заключение, что на сегодняшний день предотвратить столкновения Земли с космическими "пришельцами" вроде Челябинского метеорита практически невозможно. Поэтому основной упор нужно делать на уменьшение ущерба, иметь возможность своевременного предупреждения о возможном столкновении за несколько часов. Ученые подчеркивают, что космические тела, приходящие с дневного неба, невозможно своевременно обнаружить с помощью никаких наземных средств, и поэтому разработка космических инструментов обнаружения космических тел и предупреждения столкновений с Землей сегодня оправдана.