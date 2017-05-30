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РИА Наука
РИА Наука

Биологи научились "вычислять" клетки, где прячется ВИЧ

13:4730.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаГенетики научились определять, в каких клетках прячется ВИЧГенетики научились определять, в каких клетках прячется ВИЧ
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Биологи из США сделали большой шаг к избавлению человечества от ВИЧ, открыв ген, который включается в клетках человека только тогда, когда в них присутствует "спящий" вирус иммунодефицита, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

"Сегодня все ученые мира работают над одной целью – поиском способов "вычистить" все следы ВИЧ из организма и избавить человека от инфекции. Все эти усилия, с другой стороны, будут бесполезны, если у нас не будет методики, позволяющей понять, реально ли ВИЧ был полностью удален из огранизма", — заявил Фалгуни Гупта (Phalguni Gupta) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

Вирус ВИЧ
© Fotolia / Dr_Kateryna
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При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.

Как рассказывает Гупта, даже небольшого числа "неправильных" клеток иммунной системы или органов тела, которые ВИЧ заразил по ошибке, достаточно для того, чтобы возродить инфекцию и вернуть ее на прежний уровень после прекращения лечения. Их поиск в прошлом был крайне сложной задачей, так как "спящий" ВИЧ никак себя не выдает и зараженные им клетки ведут себя нормально во время приема антиретровирусных препаратов.

Гупта и его коллеги нашли решение этой задачи, наблюдая за тем, как полноценные и дефектные частицы ВИЧ проникают в раковые клетки и меняют их работу в присутствии и в отсутствии иммунных клеток. Оказалось, что клетки человека, зараженные ВИЧ, имеют одну уникальную черту – они вырабатывают в большом количестве бета-галаксидазу, фермент, используемый вирусом для сборки его оболочки.

ВИЧ
© Фото : CDC/ C. Goldsmith
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Нормальные клетки не вырабатывают эти молекулы, так как ген, отвечающий за их производство, "вставляется" в ДНК  вирусом иммунодефицита и не имеет аналогов в человеческом геноме. Соответственно, присутствие или самих молекул фермента, или же производимых им сахаров позволяет фактически со 100% уверенностью говорить о том, что в клетке прячется ВИЧ.

Первые попытки использовать эту методику для анализа крови ВИЧ-больных привели к крайне неожиданным результатам. По словам Гупты, биологи раньше считали, что ВИЧ проникает в относительно небольшое число "неправильных" клеток, заражая примерно десять из них на каждый миллиард "корректных" заражений иммунных клеток.

ВИЧ
© Фото : CDC/ C. Goldsmith
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"Оказалось, что резервуар ВИЧ в организме больных, проходящих антиретровирусную терапию, гораздо больше, чем мы считали раньше – таких клеток в 70 раз больше, чем показывали другие типы тестов", — продолжает Гупта.

Подобные результаты, как считают ученые, могут объяснять то, как ВИЧ удается быстро восстановить потерянные "завоевания" после прекращения прием лекарств. Это открытие, как считают Гупта и его коллеги, поможет вирусологам быстрее найти способ очистки организма от "спящего" ВИЧ, а сама методика, которую биологи назвали TZA, уже сейчас может применяться в клинической практике для оценки того, как много времени больной может провести, не принимая лекарств, без сильного вреда для организма.

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