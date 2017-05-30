В Великом Новгороде нашли кладбище конца десятого века

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Археологи нашли захоронение древних новгородцев ориентировочно конца X – первой половины XI века в Великом Новгороде за валом Окольного города, сообщает информационный центр Новгородского государственного музея-заповедника.

"Сенсационное открытие сделано на раскопе, который ведет Новгородская археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством Александра Исаева… Впервые найдены не единичные погребения, а настоящее городское кладбище", — сказано в сообщении.

По данным информационного центра, кости и гробовины не сохранились, однако тщательная их очистка позволила выявить форму гробов и самих камер, куда клали эти гробы.

"Открытый археологами способ погребения – небольшие камеры (3-4 венца), в которые помещали деревянные гробы, характерен для скандинавских народов. По-видимому, это было привнесено в Новгород скандинавским населением", — отмечается в сообщении.

Было обнаружено несколько детских и взрослых погребений, большинство из которых – женские, судя по сохранившимся в них стеклянным и каменным бусам из сердолика и горного хрусталя, серебряным и бронзовым украшениям – кольцам и подвескам.

"Не только хронология залегания слоя, но и находки, способы захоронения свидетельствуют, что это очень раннее погребение: не выходит за границы первой половины XI века, точную же нижнюю датировку покажут дальнейшие исследования. На сегодняшний день раскрыто шесть погребений. Еще одним открытием для археологов стало и то, что за валом есть слои XI – XIII вв., ведь предварительная шурфовка перед началом работ показала, что культурный слой этой территории – XV-XVI века", — сказано в сообщении.

Археологические раскопки на улице Обороны, 2 ведутся с апреля 2017 года. Площадь раскопа составляет 500 кв. Ранее археологических раскопок здесь не производилось.