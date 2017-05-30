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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли следы древнейшего "культурного" риса на Земле

12:5630.05.2017
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© Fotolia / alex9500Рис Инь и ЯнРис Инь и Ян
© Fotolia / alex9500

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ученые вычислили возраст древнейших следов риса в стоянках древних людей в Китае и пришли к выводу, что первые "культурные" сорта этого растения появились уже 9400 лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Дикий рис растет в заболоченных участках местности, и его листья всегда имеют доступ к воде. Листья одомашненного риса всегда находятся на большом расстоянии от воды, и поэтому им нужно защищать себя от потери влаги, сворачиваясь в спирали. Следы этого процесса можно заметить в фитолитах – небольших кусочках кремния, содержащихся в листьях риса", — рассказывает Дзяньпин Чжан (Jianping Zhang) из Института геологии и геофизики КАН в Пекине.

Начало времен

На сегодняшний день среди ученых нет однозначных представлений о том, когда и где произошло одомашнивание риса. Генетические исследования показывают, что рис был "приручен" древними жителями Юго-Восточной Азии или южного Китая примерно 9-13 тысяч лет назад, однако первые однозначные археологически свидетельства его существования приходятся на гораздо более позднюю эпоху, 4,5-4 тысячи лет назад.

Ученые проводят раскопки на территории древнего индийского поселения в долине реки Инд
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Более того, сегодня многие ученые считают, что рис мог быть одомашнен как минимум три раза в разных точках Азии в разные исторические эпохи. То, насколько сильно современные сорта риса связаны с этими древними культурами, сегодня вызывает большие споры среди биологов, историков и археологов.

Чжан и его коллеги заявляют, что им удалось найти следы древнейшего культурного риса на Земле, изучая материалы раскопок, которые проводились на территории провинции Чжэцзян на юге Китая в местечке под названием Шаншань.

Здесь, как рассказывают ученые, китайские археологи нашли следы древнего селения жителей "поднебесной", существовавшего на юге современного Китая  около 8-10 тысяч лет назад. Среди разбитых горшков и прочих артефактов ученым удалось найти несколько стеблей риса и других растений, потенциально указывавших на возможность их одомашнивания.

Макет стоянки первобытного человека. Архив
© РИА Новости / Владимир Богатырев
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Стебли, как вспоминает Чжан, сохранились достаточно плохо, и поэтому археологи вычислили их возраст не напрямую, посредством радиоуглеродного анализа, а используя отложения органики на стенках сосудов, рядом с которыми их нашли. Эти даты, 13-9 тысяч лет, вызвали большие сомнения у большинства ученых, так как существовала возможность того, что стенки горшков могли быть загрязнены выбросами радионуклидов с современных АЭС и ядерных испытаний.

Говорящие камни

Команде Чжана удалось перепроверить эти даты и одновременно доказать, что стебли из Шаншаня принадлежали культурным сортам риса, изучив доли изотопов в фитолитах — частицах кремния, содержащихся в большом количестве в клетках растений и помогающих им спасаться от вредителей и потери влаги.

Как отмечают исследователи, форма, размеры и другие свойства фитолитов различаются для клеток разных представителей земной флоры и они сильно зависят от того, в каких условиях рос рис или другое растение. Это позволяет с высокой точностью определять, какие растения росли в той или иной точке мира в далеком прошлом по фрагментам фитолитов, которые сохранились в осадочных породах и на стенках горшков.

Ученые проводят раскопки на берегах высохшего озера Котла-Дахар
© Фото : C. Petrie
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Фитолиты содержат в себе небольшие включения нестабильных атомов углерода-14, который ученые используют для вычисления возраста тех или иных останков и артефактов. Чжан и его коллеги извлекли некоторое количество органики из фитолитов и получили достаточное количество "тяжелого" углерода для измерения точного возраста останков.

Они оказались достаточно древними – они попали в почву Шаншаня примерно 9400 лет назад, что делает их древнейшими останками риса из человеческих поселений, известными человечеству. Более того, этот рис, как утверждают ученые, был культурным.

В пользу этого говорит то, что почти все фитолиты были изогнуты, чего никогда не происходит с частицами кремния в листьях дикого риса, растущего на болотах. Соответственно, рис, найденный в Шаншане, был адаптирован местными жителями для роста в более засушливых условиях орошаемых полей, что делает рис ровесником двух старейших сельскохозяйственных культур – ближневосточного проса и тыкв Южной Америки.

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Возможно, что секреты выращивания риса были в дальнейшем потеряны, когда Шаншань прекратил свое существование. С другой стороны, присутствие большого числа каменных артефактов в других селениях древних людей в Китае, которые сейчас ученые интерпретируют как жернова для очистки зерен риса от шелухи, говорят в пользу того, что уже 9 тысяч лет назад в будущей "Поднебесной" существовала развитая агрикультура, игравшая большую роль в выживании людей того времени.

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