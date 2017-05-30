США
30.0530 мая11:00МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

На Луне идут постоянные каменные "дожди", выяснили ученые

10:5730.05.2017
0300
© NELIOTA ProjectСледы падения астероидов на Луну на снимках, полученных телескопом ЕКА в ГрецииСледы падения астероидов на Луну на снимках, полученных телескопом ЕКА в Греции
© NELIOTA Project

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Астрономы, наблюдающие за небольшими астероидами подобными Челябинскому метеориту, обнаружили, что на Луне постоянно идут "дожди" из мелких обломков астероидов, фактически непрерывно бомбардирующих ее поверхность, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

"Наши двойные камеры позволяет нам видеть вспышки на поверхности Луны, чего раньше никому не удавалось сделать при помощи одного телескопа. Собирая данные на протяжении последующих 22 месяцев, нам удастся понять, как много астероидов диаметром в 10 метров и меньше обитает в окрестностях Земли. Кроме того, эти данные помогут нам раскрыть физику вспышек и понять, объекты какой массы их вызывают", — рассказывает Алькесте Бонанос (Alceste Bonanos) из Института астрономии Греции в Афинах.

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Астероид над Землей
© Fotolia / sdecoret
Астрономы измерили самый маленький околоземный астероид

Несмотря на все это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года, остаются неизвестными нам.

Для решения этой задачи ЕКА создало проект NELIOTA, в рамках которого 1,2-метровый телескоп, установленный в обсерватории Крионери в Греции, был модернизирован специально для наблюдений за астероидами в околоземном пространстве. Для этого инженеры и астрономы ЕКА установили на него несколько сверхбыстрых камер высокого разрешения, способных видеть следы падений даже самых небольших объектов на поверхность Луны.

NELIOTA, как рассказывает Бонанос, был запущен в феврале 2015 года, однако его полноценная работа началась только в марте этого года, когда в Крионери была установлена вторая камера, значительно повысившая разрешение и чувствительность телескопа и позволившая ему следить за небом в режиме реального времени.

Будущая российская лунная база глазами художника
© ЦНИИМАШ
Свежие кратеры на Луне указали на неожиданную угрозу для лунных баз

Как показали первые наблюдения за поверхностью Луны в марте и апреле, на спутнице нашей планете идут постоянные "каменные дожди" – всего за 11 часов наблюдений ученым удалось зафиксировать четыре падения небольших астероидов размером с Челябинский метеорит, локализовать их кратеры и измерить их температуру в момент рождения этих воронок.

Как ожидают планетологи, за 22 месяца работы телескоп в Крионери зафиксирует тысячи и десятки тысяч подобных вспышек и эпизодов падения астероидов. Эти данные, по словам астрономов, помогут нам оценить количество потенциально опасных астероидов в окрестностях Земли и выяснить, как часто они падают на ее поверхность и к каким последствиям это обычно приводит.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена