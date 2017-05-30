На Луне идут постоянные каменные "дожди", выяснили ученые

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Астрономы, наблюдающие за небольшими астероидами подобными Челябинскому метеориту, обнаружили, что на Луне постоянно идут "дожди" из мелких обломков астероидов, фактически непрерывно бомбардирующих ее поверхность, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

"Наши двойные камеры позволяет нам видеть вспышки на поверхности Луны, чего раньше никому не удавалось сделать при помощи одного телескопа. Собирая данные на протяжении последующих 22 месяцев, нам удастся понять, как много астероидов диаметром в 10 метров и меньше обитает в окрестностях Земли. Кроме того, эти данные помогут нам раскрыть физику вспышек и понять, объекты какой массы их вызывают", — рассказывает Алькесте Бонанос (Alceste Bonanos) из Института астрономии Греции в Афинах.

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Несмотря на все это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года, остаются неизвестными нам.

The NELIOTA project has begun to detect flashes of light caused by tiny pieces of rock striking the #Moon's surface: https://t.co/5YGFxKAUyU pic.twitter.com/CnSJdHdkIU — ESA Science (@esascience) May 24, 2017

Для решения этой задачи ЕКА создало проект NELIOTA, в рамках которого 1,2-метровый телескоп, установленный в обсерватории Крионери в Греции, был модернизирован специально для наблюдений за астероидами в околоземном пространстве. Для этого инженеры и астрономы ЕКА установили на него несколько сверхбыстрых камер высокого разрешения, способных видеть следы падений даже самых небольших объектов на поверхность Луны.

NELIOTA, как рассказывает Бонанос, был запущен в феврале 2015 года, однако его полноценная работа началась только в марте этого года, когда в Крионери была установлена вторая камера, значительно повысившая разрешение и чувствительность телескопа и позволившая ему следить за небом в режиме реального времени.

Как показали первые наблюдения за поверхностью Луны в марте и апреле, на спутнице нашей планете идут постоянные "каменные дожди" – всего за 11 часов наблюдений ученым удалось зафиксировать четыре падения небольших астероидов размером с Челябинский метеорит, локализовать их кратеры и измерить их температуру в момент рождения этих воронок.

Как ожидают планетологи, за 22 месяца работы телескоп в Крионери зафиксирует тысячи и десятки тысяч подобных вспышек и эпизодов падения астероидов. Эти данные, по словам астрономов, помогут нам оценить количество потенциально опасных астероидов в окрестностях Земли и выяснить, как часто они падают на ее поверхность и к каким последствиям это обычно приводит.