На Луне идут постоянные каменные "дожди", выяснили ученые

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Астрономы, наблюдающие за небольшими астероидами подобными Челябинскому метеориту, обнаружили, что на Луне постоянно идут "дожди" из мелких обломков астероидов, фактически непрерывно бомбардирующих ее поверхность, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

"Наши двойные камеры позволяет нам видеть вспышки на поверхности Луны, чего раньше никому не удавалось сделать при помощи одного телескопа. Собирая данные на протяжении последующих 22 месяцев, нам удастся понять, как много астероидов диаметром в 10 метров и меньше обитает в окрестностях Земли. Кроме того, эти данные помогут нам раскрыть физику вспышек и понять, объекты какой массы их вызывают", — рассказывает Алькесте Бонанос (Alceste Bonanos) из Института астрономии Греции в Афинах.

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Несмотря на все это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года, остаются неизвестными нам.

