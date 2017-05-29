В Томске разработаны новые полимерные материалы для Крайнего Севера

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В лабораториях Томского политехнического университета разработали новые полимерные материалы, которые обладают повышенной морозоустойчивостью и ударной прочностью. По сравнению с обычными материалами, например, такими как АБС-пластик и полипропилен, созданные материалы сохраняют пластичность и не становятся хрупкими при температурах значительно ниже нуля.
Еще одна особенность разработанных материалов – их высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению, основным источником которого в природе является солнечный свет. Данное свойство очень существенно, так как многие полимерные материалы (например, полиэтилен) под действием прямых солнечных лучей разрушаются. Исследователи облучали образцы материала ультрафиолетовым светом в течение месяца, и за этот период их физико-механические свойства не ухудшились. Как пояснили в ТПУ, материал может сохранять свои свойства неизменными и при более длительном воздействии. Таким образом, изделия из него могут долгое время эксплуатироваться под прямыми солнечными лучами.
По мнению разработчиков, основное применение созданные материалы найдут при создании на их основе конструкционных пластиков в автомобильной и автотракторной промышленности — бамперов, элементов кузова, креплений.
Благодаря уникальным свойствам, детали из подобных пластиков могут эксплуатироваться в самых суровых условиях Сибири и Крайнего Севера.