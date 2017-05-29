В Томске разработаны новые полимерные материалы для Крайнего Севера

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В лабораториях Томского политехнического университета разработали новые полимерные материалы, которые обладают повышенной морозоустойчивостью и ударной прочностью. По сравнению с обычными материалами, например, такими как АБС-пластик и полипропилен, созданные материалы сохраняют пластичность и не становятся хрупкими при температурах значительно ниже нуля.



© Фото : ТПУ Испытания полимерного материала повышенной прочности. Пуля от автомата вязнет в нем и не пробивает насквозь. © Фото : ТПУ Испытания полимерного материала повышенной прочности. Пуля от автомата вязнет в нем и не пробивает насквозь.

"Ударная вязкость композитов на основе наших полимеров при отрицательных температурах практически не меняется, в то время как обычные пластики на морозе остановятся хрупкими и под действием ударных нагрузок разрушаются", — пояснил доцент кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Александр Ляпков. Испытания показали, что разработанные полимеры сохраняют свои характеристики при температурах до —60 °С.

Еще одна особенность разработанных материалов – их высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению, основным источником которого в природе является солнечный свет. Данное свойство очень существенно, так как многие полимерные материалы (например, полиэтилен) под действием прямых солнечных лучей разрушаются. Исследователи облучали образцы материала ультрафиолетовым светом в течение месяца, и за этот период их физико-механические свойства не ухудшились. Как пояснили в ТПУ, материал может сохранять свои свойства неизменными и при более длительном воздействии. Таким образом, изделия из него могут долгое время эксплуатироваться под прямыми солнечными лучами.

По мнению разработчиков, основное применение созданные материалы найдут при создании на их основе конструкционных пластиков в автомобильной и автотракторной промышленности — бамперов, элементов кузова, креплений.

© Фото : ТПУ Прочность армированного полимерного материала может в 10 раз превышать аналогичный показатель обыкновенного пластика © Фото : ТПУ Прочность армированного полимерного материала может в 10 раз превышать аналогичный показатель обыкновенного пластика

Благодаря уникальным свойствам, детали из подобных пластиков могут эксплуатироваться в самых суровых условиях Сибири и Крайнего Севера.



"На основе наших полимеров можно создавать различные композиционные и армированные материалы, которые могут приобретать новые свойства, например тепло- и электропроводность, низкую плотность, повышенную прочность, — уточнил Александр Ляпков. – В дальнейшем мы планируем продолжать разработку принципиально новых полимеров. На основе них можно будет изготавливать полимерные мембраны с регулируемым размером пор. Они необходимы при производстве специальных фильтров для химической промышленности и медицины, а также применяются в аналитических приборах".