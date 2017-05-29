США
29.0529 мая17:09МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

В Томске разработаны новые полимерные материалы для Крайнего Севера

16:5529.05.2017
0590
© РИА Новости / Сергей РусановПерейти в фотобанкДень оленевода в городе Надым полуострова ЯмалДень оленевода в городе Надым полуострова Ямал
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В лабораториях Томского политехнического университета разработали новые полимерные материалы, которые обладают повышенной морозоустойчивостью и ударной прочностью. По сравнению с обычными материалами, например, такими как АБС-пластик и полипропилен, созданные материалы сохраняют пластичность и не становятся хрупкими при температурах значительно ниже нуля.

Лаборатория прогрессивных полимеров Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова. Архивное фото
© Фото : Фонд перспективных исследований
Российские ученые создали сверхпрочные полимеры, способные заменить металл
"Ударная вязкость композитов на основе наших полимеров при отрицательных температурах практически не меняется, в то время как обычные пластики на морозе остановятся хрупкими и под действием ударных нагрузок разрушаются", — пояснил доцент кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Александр Ляпков. Испытания показали, что разработанные полимеры сохраняют свои характеристики при температурах до —60 °С.

© Фото : ТПУИспытания полимерного материала повышенной прочности. Пуля от автомата вязнет в нем и не пробивает насквозь.
© Фото : ТПУ
Испытания полимерного материала повышенной прочности. Пуля от автомата вязнет в нем и не пробивает насквозь.

Еще одна особенность разработанных материалов – их высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению, основным источником которого в природе является солнечный свет. Данное свойство очень существенно, так как многие полимерные материалы (например, полиэтилен) под действием прямых солнечных лучей разрушаются. Исследователи облучали образцы материала ультрафиолетовым светом в течение месяца, и за этот период их физико-механические свойства не ухудшились. Как пояснили в ТПУ, материал может сохранять свои свойства неизменными и при более длительном воздействии. Таким образом, изделия из него могут долгое время эксплуатироваться под прямыми солнечными лучами.
По мнению разработчиков, основное применение созданные материалы найдут при создании на их основе конструкционных пластиков в автомобильной и автотракторной промышленности — бамперов, элементов кузова, креплений.

© Фото : ТПУПрочность армированного полимерного материала может в 10 раз превышать аналогичный показатель обыкновенного пластика
© Фото : ТПУ
Прочность армированного полимерного материала может в 10 раз превышать аналогичный показатель обыкновенного пластика

Благодаря уникальным свойствам, детали из подобных пластиков могут эксплуатироваться в самых суровых условиях Сибири и Крайнего Севера.

Вентилятор двигателя из углепластика с кожухом
© Фото : Александр Бабкин
Российские ученые создали полимеры, способные заменить авиационные сплавы
"На основе наших полимеров можно создавать различные композиционные и армированные материалы, которые могут приобретать новые свойства, например тепло- и электропроводность, низкую плотность, повышенную прочность, — уточнил Александр Ляпков. – В дальнейшем мы планируем продолжать разработку принципиально новых полимеров. На основе них можно будет изготавливать полимерные мембраны с регулируемым размером пор. Они необходимы при производстве специальных фильтров для химической промышленности и медицины, а также применяются в аналитических приборах".

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена