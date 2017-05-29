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РИА Наука
РИА Наука

Биологи научились заставлять клетки крови затягивать раны

16:0629.05.2017
(обновлено: 16:23 29.05.2017)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкРентгеновский снимокРентгеновский снимок
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Биологи из Канады открыли гормон, добавление которого в кровь "перепрограммирует" клетки иммунной системы и заставляет их приступить к ускоренной "починке" поврежденных слоев кожи и других тканей, говорится в статье, опубликованной в Journal of Investigative Dermatology.

"Эта терапия может стать спасением для диабетиков – если она будет работать в их организме, то тогда мы сможем избежать ампутации конечностей из-за незаживающих ран. Кроме того, она может помочь людям с серьезными ожогами, ускоряя  их заживление и уменьшая вероятность инфекции ран во время выздоровления", — рассказал Жан-Франсуа Калье (Jean-Francois Cailhier) из университета Монреаля (Канада).

Малейшие повреждения кожи у людей, страдающих от диабета, ВИЧ и ряда других болезней могут вызвать большие неприятности. В них попадают бактерии и возникают незаживающие язвы, которые часто вынуждают медиков ампутировать конечности больных или проводить другие опасные операции. Недавно ученые выяснили, что эти язвы могут быть связаны с ослаблением электрополей клеток, дирижирующих их миграцией при зарастании раны.

Генератор низкотемпературной плазмы
© Фото : Пресс-служба МФТИ
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Калье и его коллеги нашли потенциальных "дирижеров" этих миграций и превращений клеток, наблюдая за тем, что происходило в коже мышей. Для этих опытов ученые следили за тем, какие клетки скапливались в открытой ране, удаляли часть из них и наблюдали, замедлится или ускорится затягивание пореза.

Эти наблюдения помогли ученым выделить два ключевых компонента процесса регенерации ран – белок MFG-E8 и связанные с ними клетки-макрофаги – один из основных элементов иммунной системы кожи, координирующие работу десятков других типов клеток. Попадание молекул MFG-E8 внутрь макрофагов, как выяснили биологи, приводит к их "перепрограммированию" и заставляет их не вызывать воспаления, а подавлять их и способствовать регенерации ткани.

Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Как показали первые эксперименты, ввод этого белка непосредственно в тело пациента может вызывать мощнейшие побочные эффекты — возникают рубцы и прочие следы чрезмерно активной "починки" кожи. Поэтому ученым пришлось задуматься о том, как достичь желаемого эффекта без вреда для организма.

Решение этой проблемы биологи нашли в стволовых клетках крови. Ученые извлекли некоторое количество этих клеток из костного мозга мышей, превратили их в макрофагов и обработали раствором  MFG-E8, "перепрограммировав" на затягивание ран. После этого биологи покрыли культурой этих клеток порезы на теле мышей и проследили, произойдут ли какие-либо изменения в скорости их заживления.

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Как отмечают исследователи, ускоренное заживление ран было заметно даже для невооруженного глаза – в среднем, раны у таких грызунов затягивались примерно в два раза быстрее, причем скорость выздоровления была выше у тех мышей, в чью рану ученые вводили больше клеток.

Сейчас биологи работают над адаптацией этой технологии для использования ее в клинических опытах на добровольцах. Кроме того, они планируют провести эксперименты на животных, страдающих от диабета или ожогов, что позволит понять, можно ли использовать подобные клетки и белок MFG-E8 для помощи людям.

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