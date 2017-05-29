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РИА Наука
РИА Наука

"Хаббл" сфотографировал галактику, прячущуюся за звездой

14:5329.05.2017
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© Фото : ESA/Hubble & NASAЗвезда HD 107146 (в центре) и галактика-вредитель (внизу справа)Звезда HD 107146 (в центре) и галактика-вредитель (внизу справа)
© Фото : ESA/Hubble & NASA

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила необычные снимки галактики в созвездии Волос Вероники, готовящейся "спрятаться" за молодой звездой HD 107146, новорожденным аналогом нашего Солнца, сообщает сайт космического телескопа.

Глаза человека и телескопы видят ночное небо и всю Вселенную в "плоском" виде – мы не можем понять, какие объекты ближе к нам, а какие находятся дальше, не используя косвенные данные о природе и поведении разных объектов космоса. Благодаря этому нам может казаться, что небольшие объекты, вроде близлежащих к нам звезд, могут полностью закрывать гигантские галактики, удаленные от Земли на десятки и сотни миллионов лет.

Художественное изображение HD 107146 и пылевого диска
© Фото : NRAO/AUI/NSF/A. Angelich
Найдены признаки семейства объектов вокруг молодой звезды HD 107146

Ярким примером этого является новорожденная звезда HD 107146 и ее "спутница", безымянная галактика в созвездии Волос Вероники, которую ученые сейчас называют "вредителем" из-за того, что она мешает им вести наблюдения за этим светилом. Данная звезда представляет большой интерес для ученых по той причине, что ее окружает диск из газа и пыли, в котором уже начали формироваться планеты, что делает ее аналогом юного Солнца и Солнечной системы.

Свет галактики-"вредителя", как рассказывает научная команда "Хаббла", мешал вести эти наблюдения с 2004 года, когда была открыта HD 107146 и окружающая ее "свита" из протопланетных тел. Ситуация начала постепенно меняться в последние годы благодаря тому, что диск звезды движется и постепенно "закрывает" далекую галактику.

Карликовая планета 2007 OR10 имеет луну, выяснили ученые
© Фото : NASA, ESA, C. Kiss (Konkoly Observatory), and J. Stansberry (STScI)
"Хаббл" нашел луну у крупнейшей безымянной планеты Солнечной системы

Это "рандеву" звезды и галактики, как отмечают ученые, дает несколько уникальных возможностей для планетологов. Теперь сияние далекой галактики начало подсвечивать пыль и "зародыши" планет, и изучение спектра ее света поможет ученым узнать, из чего "слеплены" будущие планеты у HD 107146 и раскрыть тайну химического и изотопного состава ее газопылевого диска.

Галактика полностью скроется за звездой в 2020 году, и к тому времени уже должен быть запущен наследник "Хаббла", космический телескоп "Джеймс Уэбб". Он, как надеются ученые, поможет нам узнать много нового о процессе формирования планет и том, где следует искать двойников Земли.

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