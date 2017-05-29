НАСА: зонд LRO пережил столкновение с микро-астероидом

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Зонд LRO два года назад пережил столкновение с микроастероидом, не получив при этом никаких повреждений и записав последствия этого "космического ДТП" на камеру, рассказывают ученые из университета Аризоны.

"Этот метеороид двигался быстрее пули. В данном случае наша камера LROC не увернулась от нее, а смогла перенести удар и выжить. Вероятность подобных столкновений крайне мала в то время, когда камера работает и получает снимки Луны, и поэтому данное событие – большая редкость и удача для нас", — рассказывает Марк Робинсон (Mark Robinson), руководитель проекта LROC из университета Аризоны.

Данное событие, как вспоминает Робинсон, произошло около двух лет назад, 13 октября 2014 года. В этот день, в тот момент, когда зонд начал фотографировать поверхность Луны, одна из его камер, LROC, получила крайне необычный снимок, покрытый странными полосами, сдвигами и другими артефактами.

Как правило, такие снимки зонд получает в тот момент, когда LRO поворачивает себя, меняя положение антенны или солнечных батарей, в ходе чего часто возникают резкие колебания и вибрации. Когда ученые проанализировали данный снимок, они пришли к выводу, что в этом случае ничего подобного произойти не могло, так как фотография была испорчена только в LROC, но не в трех других камерах зонда – двух "точечных" камерах NAC и обзорной камеры WAC.

Это заставило команду LRO искать причины подобной неполадки, анализируя то, что происходило зондом в момент съемки. Через некоторое время ученые пришли к выводу, что причиной появления "помех" могло быть только прямое столкновение мельчайшего астероида размером с пылинку с самой камерой.

Подобные столкновения, как считают сегодня инженеры и физики, могут выводить электронику спутников и автоматических станций из строя, и ученые потратили несколько лет на то, чтобы убедиться, что камера LROC продолжает нормально функционировать и не испытывает никаких проблем.

Космический аппарат LRO был запущен НАСА в июне 2008 года. С его помощью ученые ищут источники ресурсов на Луне, составляют карту радиоактивности поверхности планеты и подробные трехмерные карты поверхности Луны, в том числе в ультрафиолетовом спектре, а также провести ряд других исследований.

За семь лет работы на орбите аппарат успел не только рассмотреть спутник Земли и найти на нем запасы воды, открыть разнообразные особенности рельефа, но и зафиксировать самую разную оставленную здесь космическую технику — от американских посадочных аппаратов серий Ranger и Surveyor до советского "Лунохода-2".