Индия планирует запустить ракету-носитель с увеличенной грузоподъемностью

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует 5 июня запустить ракету-носитель GSLV-Mk III-D1 со спутником массой 3,2 тонны, сообщил директор ISRO Киран Кумар.

Ранее планировалось, что пуск состоится в мае, однако затем он был перенесен на начало июня. В интервью изданию Times of India Кумар уточнил, что пуск назначен на 5 июня.

"После более 200 испытаний, которые мы провели на различных компонентах этой ракеты с увеличенной грузоподъемностью, мы планируем провести пуск этого нового носителя 5 июня", — заявил Кумар.

Ракета, которая выведет на орбиту коммуникационный спутник GSAT-19 массой 3,2 тонны, разработана в рамках программы ISRO по увеличению грузоподъемности индийских ракет-носителей. Сейчас ракеты серии GSLV способны вывести на геостационарную орбиту спутники массой около 2,5 тонны. На ракете будет применена криогенная ступень индийской разработки. В феврале текущего года на ракете этой серии уже была испытана криогенная ступень индийского производства.

Кумар заявил, что ракета типа GSLV-Mk III может "теоретически" использоваться для пилотируемых миссий, но отметил, что пока ISRO не получила окончательного одобрения правительства, она не будет начинать работу по пилотируемой миссии.

"Наш ключевой приоритет — это национальный запрос на выведение на орбиту большего числа коммуникационных спутников, спутников удаленного зондирования и навигационных спутников. Поэтому мы фокусируемся на увеличении наших пусковых возможностей как на геостационарную орбиту, так и на низкую околоземную орбиту и то, чтобы сделать наши пуски эффективными по затратам", — пояснил глава ISRO.

Он отметил, что GSLV-Mk III может вывести на геостационарную орбиту спутник массой 4 тонны, а на низкую околоземную — спутник массой 8 тонн.

Как ранее заявлял Кумар, в течение года будет проведен еще один запуск данной модели ракеты, на основании результатов которых ISRO будет работать над тем, чтобы перейти к их регулярному использованию. Успешное начало эксплуатации новой ракеты-носителя позволит Индии избавиться от зависимости от других стран при запуске на орбиту грузов, масса которых превышает 2,5 тонны.