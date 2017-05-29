Китай запустит свой первый рентгеновский телескоп

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай в ближайшее время запустит свой первый рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), который будет наблюдать за черными дырами и нейтронными звездами, а также за галактикой Млечный путь, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на главного научного сотрудника телескопа при Китайской академии наук Чжан Шуаннаня.

"Наш космический телескоп обладает уникальными возможностями по наблюдению за высокоэнергичными космическим объектами, такими как черные дыры и нейтронные звезды. Мы надеемся с его помощью разгадать такие тайны, как эволюция черных дыр и сильные магнитные поля нейтронных звезд", — цитирует ученого телеканал.

"Во Вселенной так много черных дыр и нейтронных звезд, но у нас нет полноценного понимания ни об одном из этих объектов. Именно поэтому нам нужны новые спутники, чтобы наблюдать за ними", — поясняет Чжан Шуаннань.

По словам ученого, китайский космический телескоп по сравнению с другими иностранными рентгеновскими спутниками обладает большей зоной обнаружения, более широким диапазоном энергий и полем зрения. HXMT будет работать на широком энергетическом диапазоне 1-250 кэВ и сможет выполнять задачи, которые раньше требовали наличия нескольких спутников.