Из Вселенной исчезла звезда N6946-BH1

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла, сообщает NASA.

Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс – превращение N6946-BH1 в черную дыру. Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

N

6946-

BH

1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике

NGC

6946. Светило было в 25 раз тяжелее Солнца.