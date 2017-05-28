В НИТУ "МИСиС" прошел фестиваль научного юмора

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. 27 мая в НИТУ "МИСиС" прошел первый открытый фестиваль научного юмора "Ну… тоже наука". Получив шанс выступить в непривычном жанре, известные популяризаторы науки воспользовались им сполна. Зрители, в свою очередь, обеспечили учёным бурный отклик. Отнюдь не на все вопросы из зала у лекторов нашелся разумный научный ответ. Но это никого не смущало – в конце концов, разум сегодня был отодвинут, чтобы дать простор для чувства юмора.

© Фото : предоставлено пресс-службой МИСиС Фестиваль НИТУ МИСиС "Ну...тоже наука" © Фото : предоставлено пресс-службой МИСиС Фестиваль НИТУ МИСиС "Ну...тоже наука"

Все это привело к тому, что прямо со сцены прозвучало множество необычайных гипотез. Так, первый хедлайнер фестиваля — химик Сергей Белков подключил сразу несколько наук к анализу зеленого цвета крокодилов. Причину этого цвета легко понять, зная биологию: крокодилы зависят от света, а значит существует и "крокодилий фотосинтез".

Крайне злободневный вопрос поставил сотрудник НИТУ "МИСиС" — Федор Сенатов, сходу обвинив человечество в зависимости от смартфонов. Человек полностью беззащитен перед желанием трогать смартфон как можно чаще и дольше. Касаться его уже не быстрым "тапом" пальца, а неразрывным "свайпом", чтобы ловить двойной эффект. Постоянно увеличивать площадь экрана, а то и вовсе – обладать смартфоном с двумя экранами. Поэтому, настаивает Сенатов, если у вас вдруг начнут силой отбирать телефон в темном переулке, искренне пожалейте своих грабителей – ибо они зависимы. Защитная пленка здесь помочь не в силах – "не те ощущения". Впрочем, оживленный диалог учёного со слушателями все же выявил действенное орудие борьбы – стилус, гаджет для настоящих избранных.

© Фото : предоставлено пресс-службой МИСиС Фестиваль НИТУ МИСиС "Ну...тоже наука" © Фото : предоставлено пресс-службой МИСиС Фестиваль НИТУ МИСиС "Ну...тоже наука"

Вторая пятерка хедлайнеров фестиваля выступила не менее ярко. Так, научный журналист Алексей Паевский обвинил глобальное потепление в гибели мамонтов. Другой научный журналист — Алексей Соколов, будто в противовес Паевскому, привел доказательства колоссального влияния дождя на рождение человечества. А антрополог Станислав Дробышевский представил масштабное исследование "анатомии гопников", после чего и сам публично признался в страстной любви к семечкам.

В общем, фестиваль "Ну… тоже наука" в НИТУ "МИСиС" полностью убедил публику, что убедительной может быть любая "завиральная" теория. Но, в любом случае, путь приведет вас к ученому: хотите ли вы разобраться в сути вещей или просто посмеяться над происходящим.