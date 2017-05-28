"Звезда пришельцев": что ученым удалось узнать о ее последнем потускнении

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Астрономам удалось проследить за последним потускнением загадочной "звезды пришельцев KIC 8462852 и измерить ее спектр, анализ которого, как надеется ее первооткрывательница Табета Бояджиан, поможет нам понять, кто замешан в ее "мигании" – кометы, астероиды, планеты или сверхразвитые инопланетяне.

"Мы провели почти четыре года без сна и отдыха, ожидая очередное потускнение KIC 8462852. Нам помогали астрономы со всех уголков Земли, работающие с самыми большими телескопами мира. До этого события мы не были уверены, что это потускнение не было одиночным событием, и только сейчас эти опасения были развеяны", — рассказывает Табета Бойяджиан (Tabetha Boyajian) из Йельского университета (США).

Загадка Лебедя

В середине октября 2015 года и Бойяджиан ее коллеги рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падала в прошлом. На прошлой неделе яркость KIC 8462852 опять начала падать, снизившись на 2% за несколько часов.

Как рассказывает Бойяджиан, первые потускнения "звезды пришельцев" были обнаружены фактически случайно, и поэтому астрономы не были готовы к наблюдениям за ними и раскрытию причин того, что заставляло KIC 8462852 резко снизить яркость. На этот раз, благодаря специально организованной для этого кампании на Kickstarter и помощи ученых из всех ведущих наземных и космических обсерваторий мира, потускнение "звезды Табби" было всесторонне изучено.

Гигантская тень

Потускнение KIC 8462852 в мае этого года, как считает астроном, не является случайным и говорит в пользу того, что эти "мигания" вызываются неким объектом на орбите "звезды пришельцев", совершающим один оборот вокруг светила примерно за 750-780 дней. В пользу этого говорит то, что другие падения в яркости, которые были зафиксированы телескопом "Кеплер" в ходе первой фазы его работы, происходили с примерно такой же периодичностью, и яркость звезды во время них менялась абсолютно таким же образом.

© NASA / JPL-Caltech Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852 © NASA / JPL-Caltech Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852

Соответственно, это заметно понижает вероятность того, что ее свет загораживается неким периодическим объектом внутри Солнечной системы или звездой или каким-то другим небесным телом, расположенным на пути между Солнцем и KIC 8462852. Сейчас ученые следят за потускнением соседних звезд для того, чтобы исключить эту возможность.

Интересным совпадением, по словам Бойяджиан, является то, что гипотетическая планета у этой звезды, год на которой бы длился 750-780 дней, то тогда бы она находилась почти в центре "зоны жизни". Это, как подчеркивает астроном, является не более чем случайностью и не говорит о том, что на орбите этой планеты существует сфера Дайсона или какая-то другая рукотворная структура.

С другой стороны, подобная периодичность "мигания" KIC 8462852 говорит о том, что ее должен загораживать гигантский объект размером примерно в пять юпитеров. Как пояснил Дэвид Киппинг (David Kipping), известный планетолог из университета Колумбии, подобное небесное тело не может быть планетой – примерно такими габаритами обладают красные карлики и другие небольшие звезды.

Его следы были бы заметны для орбитального телескопа "Спитцер", работающего в инфракрасном диапазоне, однако Бойяджиан и ее коллеги не зафиксировали их на протяжении примерно года наблюдений. Более того, эти наблюдения исключают возможность наличия большого числа астероидов и комет на таком расстоянии от звезды. Все это в очередной раз сделало эту звезду, как отмечает Бойяджиан, еще более загадочной, чем мы считали ранее.

"Мы проводили наблюдения в разных частях спектра, многие из которых были недоступны "Кеплеру" во время первых снижений в яркости звезды. Сравнивая их между собой, мы надеемся понять, из чего состоит этот объект, насколько он "прозрачен" и как он возник. Важно, что мы вели и ведем наблюдения в режиме реального времени, что нельзя осуществить с "Кеплером", — продолжает астроном.

Кольца и свита "Сатурна"

Ответ на эту загадку, как считают Фернандо Баллестерос (Fernando Ballesteros) из университета Валенсии (Испания) и его коллеги, может скрываться не в планете или ее потенциальных обломках, а в другом типе объектов, хорошо знакомым нам – гигантским газопылевым кольцам у планет-гигантов.

Они обратили внимание на то, что потускнения KIC 8462852 происходили не случайным образом, а шли в своеобразных "тройках" – сначала яркость звезды падала относительно слабо на протяжении коротких промежутков времени, затем она тускнела сильно, а затем – опять тускнела слабо. Все это напомнило им то, как выглядело бы Солнце, если бы мы смотрели на него позиции, расположенной за орбитой Сатурна, главного "властелина колец" в Солнечной системе.

Если у KIC 8462852 есть подобная планета, то ее кольца могут отражать достаточно большое количество ее света, если они повернуты под углом по отношению к наблюдателям на орбите или на поверхности Земли. В таком случае прохождение подобного "сатурна" по диску KIC 8462852 или за ним будет заметно снижать яркость светила.

Небольшие падения в яркости "звезды пришельцев", в свою очередь, будут вызываться так называемыми троянскими астероидами, тысячи которых движутся по орбите планет-гигантов на фиксированном расстоянии за ними и перед ними.

Несмотря на элегантность этой теории, не все астрономы согласны с ней. К примеру, планетолог Джейсон Райт из университета Пенсильвании (США) отмечает, что и "рой" троянцев, и кольца планеты должны быть гигантскими. Ширина последних, по его расчетам, должна быть сопоставима с дистанцией между Солнцем и Землей для отражения достаточного количества света KIC 8462852, а общая масса астероидов должна быть равной или превышать массу Юпитера.

Схожей позиции придерживается Киппинг – он отметил, что подобная "планета" по своим размерам не будет уступать крупным коричневым карликам и поэтому она будет видна в инфракрасной части спектра. Поэтому данная теория вряд ли может объяснить загадочные потускнения "звезды пришельцев.

Другие загадки KIC 8462852, такие как ее постепенное потускнение, пока остаются тайной для астрономов. Как отмечает Бойяджиан, сегодня нет сомнения в том, что они существуют, но новые данные не только не объясняют их, а делают более непонятными и запутанными. Как она надеется, дальнейшие наблюдения помогут нам раскрыть тайны самой загадочной звезды нашей Галактики.



