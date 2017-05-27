Правительство разрешило "Протона" с испанским спутником с Байконура

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об обеспечении запуска с космодрома Байконур испанского космического аппарата телекоммуникационного назначения Amazonas-5, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" космического аппарата телекоммуникационного назначения "Амазонас-5" (Испания)", — говорится в тексте документа.

Как отмечается в справке к документу, распоряжением утвержден комплекс мер по проведению запуска Amazonas-5 с Байконура. В частности, предусмотрено оказание услуг с привлечением сил и средств Минобороны России, допуск иностранных специалистов на связанные с запуском объекты.

Спутник Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу фирмы Hispasat (Испания) и предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки. После выведения на заданную орбиту спутник будет включен в национальный реестр Бразилии.

Добавляется, что все работы по обеспечению запуска будут выполнены за счет внебюджетных источников.