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РИА Наука
РИА Наука

Эксперты рассказали, кому стоит опасаться рассеянного склероза

02:1627.05.2017
(обновлено: 02:17 27.05.2017)
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробирке. Архивное фотоУченый с моделью ДНК в пробирке. Архивное фото
© Fotolia / Dan Race

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Почти 78 тысяч человек в России больны рассеянным склерозом; накануне всемирного дня борьбы с этим заболевания о его особенностях, группе риска и сложностях диагностики РИА Новости рассказали эксперты.

Всемирный день рассеянного склероза отмечается 27 мая. День был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза. Его целью является информирование о данном заболевании, объединение национальных и региональных организаций, поиск источников финансирования глобального движения по проблемам рассеянного склероза.

Что такое рассеянный склероз

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Как рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, рассеянный склероз не имеет никакого отношения к старению. Это аутоиммунное заболевание, сбой в том, как иммунная система охраняет мозг: там происходит сбой, и иммунная система начинает атаковать мозг, в силу определенных причин вырабатывая к нему антитела, и повреждать нервные клетки и их проводники.

"Слово "склероз" имеет чисто медицинский оттенок: это определенная морфологическая характеристика ткани, замещение ее соединительной тканью в результате острой травмы или хронического воспаления. То, что в обывательском понимании называется склероз – это атеросклероз — изнашивание сосудов головного мозга, сердца и так далее. Это обычно происходит у людей пожилого возраста", — сказал Иллариошкин.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
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Он отметил, что при рассеянном склерозе склеротические бляшки могут появляться в любых отделах головного и спинного мозга, из-за чего заболевание и называется рассеянным.

Заболевание обычно проявляется в нарушении зрения, слабости мышц, нарушении чувствительности и координации движений. В целом клинические проявления рассеянного склероза очень разнообразны, из-за чего постановка диагноза часто затрудняется.

Кто находится в зоне риска

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Поскольку заболевание является аутоиммунным, то спрогнозировать его появление практически невозможно.

"Семейные случаи – крайняя редкость, это не наследственное заболевание. Рассеянный склероз – это заболевание молодого возраста… Мужчины и женщины примерно одинаково болеют. Оно не такое редкое. Оно было известно и широко описано еще в XIX веке, то есть достаточно давно. Есть разница в его распространенности по странам: в северных странах оно чаще встречается, в странах Африки оно почти не встречается. Это особенности аутоиммунных заболеваний", — сказал Иллариошкин, отметив, что на сто тысяч населения приходится от 20 до 40 случаев заболевания.

Он отметил, что рассеянный склероз, как и любое другое хроническое заболевание, невозможно вылечить полностью.

"Можно помогать, предотвращать обострения, естественно, можно с помощью современных иммуномодулирующих препаратов, меняющих течение рассеянного склероза", — добавил врач.

Официальные данные

Алексей Белогуров
© Фото : Предоставлено пресс-службой ИБХ РАН
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Как сообщили РИА Новости в Минздраве РФ, по данным 2016 года, всего среди населения Российской Федерации зарегистрировано 77,9 тысячи граждан, больных рассеянным склерозом, что составляет 53,2 случая на 100 тысяч населения. При этом данное заболевание наиболее распространено среди граждан трудоспособного возраста.

В Минздраве отметили, что в подведомственных учреждениях регулярно ведется работа над разработкой новых препаратов и методов лечения заболевания.

Как рассказал РИА Новости президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов, оценка пациентов с рассеянным склерозом в России отличается у разных организаций.

Иван Звягин, молодой ученый из Института биоорганической химии РАН
© Future Biotech 2017
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"Специалисты НИИ неврологии РАН и представители медицинского экспертного сообщества считают, что пациентов с диагнозом "рассеянный склероз" у нас около 150 тысяч. Мы считаем, что их порядка 80 тысяч человек верифицированных, то есть тех, которые точно есть. И люди, которые по линии Минздрава РФ и иных исполнительных властей здравоохранения территориальных органов, дают нам информацию примерно о 67,5 тысячи человек, которые находятся в регистрах оказания медпомощи населению. Количество получающих лечение – 38,5 тысячи. Притом, что в 2008 году их было 5,5 тысячи", — отметил Власов.

Диагностика заболевания

Медицинская лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / romaset
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Рассеянный склероз трудно диагностируется из-за клинических проявлений, ряд который характерен для других болезней.

Власов отметил, что диагностика заболевания становится достаточно рутинным делом, хотя с этим остаются проблемы в отдаленных и сельских территориях из-за отсутствия необходимого оборудования.

"Основным диагностическим аппаратным тестом является ядерная томография, причем с четко определенной чувствительностью. Поэтому жители урбанизированных мест в лучшем положении находятся, а в сельских поселениях в этом плане существует проблемы", — отметил он.

По словам Власова, важно также информировать врачей, чтобы у них была определенная настороженность в отношении рассеянного склероза, а также предоставлять сведения о заболевании населению, чтобы люди раньше обращались за помощью. Он отметил, что в этом направлении уже удалось добиться определенных успехов, ведь "раньше у нас между первым посещением врача и диагнозом проходило от трех до пяти лет, то сейчас от одного до четырех месяцев".

Особенности лечения

Устройство для фиксирования активности головного мозга
© Fotolia / neurobite
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В России за счет федерального бюджета в рамках программы "Семь нозологий" централизовано закупают препараты для лечения рассеянного склероза.

Число инновационных препаратов, которые регистрируются в России, увеличивается, рассказал Ян Власов.

"Но у нас очень медленно появляются эти препараты в ограничительных перечнях. В прошлом году мы не смогли ни одного нового препарата получить в ограничительные перечни, поэтому у нас наиболее мощные и эффективные инновационные лекарственные средства на сегодняшний день пациентам недоступны. Их стоимость велика, а в ограничительный перечень они не входят, поэтому государство их не закупает", — отметил он.

Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Власов добавил, что есть проблема, когда в регионы поставляется препарат по международному непатентованному наименованию (МНН), но иного торгового наименования, из-за чего регионы вынуждены заниматься обменом препаратов между собой, что неудобно.

"Мы предлагаем правительству делать ротацию, чтобы старые препараты потихоньку выходили (из оборота), а их место занимали новые лекарственные препараты… Мы ожидаем появления лекарственных средств, которые лечат наиболее тяжелые формы рассеянного склероза, первично прогрессирующие формы, которые считались неизлечимыми, и мы сейчас в ожидании регистрации этих лекарственных средств. Но какой будет доступность этого препарата, тут, что называется, время покажет", — добавил он.

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