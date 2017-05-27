Эксперты рассказали, кому стоит опасаться рассеянного склероза

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Почти 78 тысяч человек в России больны рассеянным склерозом; накануне всемирного дня борьбы с этим заболевания о его особенностях, группе риска и сложностях диагностики РИА Новости рассказали эксперты.
Всемирный день рассеянного склероза отмечается 27 мая. День был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза. Его целью является информирование о данном заболевании, объединение национальных и региональных организаций, поиск источников финансирования глобального движения по проблемам рассеянного склероза.
Что такое рассеянный склероз
"Слово "склероз" имеет чисто медицинский оттенок: это определенная морфологическая характеристика ткани, замещение ее соединительной тканью в результате острой травмы или хронического воспаления. То, что в обывательском понимании называется склероз – это атеросклероз — изнашивание сосудов головного мозга, сердца и так далее. Это обычно происходит у людей пожилого возраста", — сказал Иллариошкин.
Заболевание обычно проявляется в нарушении зрения, слабости мышц, нарушении чувствительности и координации движений. В целом клинические проявления рассеянного склероза очень разнообразны, из-за чего постановка диагноза часто затрудняется.
Кто находится в зоне риска
"Семейные случаи – крайняя редкость, это не наследственное заболевание. Рассеянный склероз – это заболевание молодого возраста… Мужчины и женщины примерно одинаково болеют. Оно не такое редкое. Оно было известно и широко описано еще в XIX веке, то есть достаточно давно. Есть разница в его распространенности по странам: в северных странах оно чаще встречается, в странах Африки оно почти не встречается. Это особенности аутоиммунных заболеваний", — сказал Иллариошкин, отметив, что на сто тысяч населения приходится от 20 до 40 случаев заболевания.
Он отметил, что рассеянный склероз, как и любое другое хроническое заболевание, невозможно вылечить полностью.
"Можно помогать, предотвращать обострения, естественно, можно с помощью современных иммуномодулирующих препаратов, меняющих течение рассеянного склероза", — добавил врач.
Официальные данные
В Минздраве отметили, что в подведомственных учреждениях регулярно ведется работа над разработкой новых препаратов и методов лечения заболевания.
Как рассказал РИА Новости президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов, оценка пациентов с рассеянным склерозом в России отличается у разных организаций.
Диагностика заболевания
Власов отметил, что диагностика заболевания становится достаточно рутинным делом, хотя с этим остаются проблемы в отдаленных и сельских территориях из-за отсутствия необходимого оборудования.
"Основным диагностическим аппаратным тестом является ядерная томография, причем с четко определенной чувствительностью. Поэтому жители урбанизированных мест в лучшем положении находятся, а в сельских поселениях в этом плане существует проблемы", — отметил он.
По словам Власова, важно также информировать врачей, чтобы у них была определенная настороженность в отношении рассеянного склероза, а также предоставлять сведения о заболевании населению, чтобы люди раньше обращались за помощью. Он отметил, что в этом направлении уже удалось добиться определенных успехов, ведь "раньше у нас между первым посещением врача и диагнозом проходило от трех до пяти лет, то сейчас от одного до четырех месяцев".
Особенности лечения
Число инновационных препаратов, которые регистрируются в России, увеличивается, рассказал Ян Власов.
"Но у нас очень медленно появляются эти препараты в ограничительных перечнях. В прошлом году мы не смогли ни одного нового препарата получить в ограничительные перечни, поэтому у нас наиболее мощные и эффективные инновационные лекарственные средства на сегодняшний день пациентам недоступны. Их стоимость велика, а в ограничительный перечень они не входят, поэтому государство их не закупает", — отметил он.
"Мы предлагаем правительству делать ротацию, чтобы старые препараты потихоньку выходили (из оборота), а их место занимали новые лекарственные препараты… Мы ожидаем появления лекарственных средств, которые лечат наиболее тяжелые формы рассеянного склероза, первично прогрессирующие формы, которые считались неизлечимыми, и мы сейчас в ожидании регистрации этих лекарственных средств. Но какой будет доступность этого препарата, тут, что называется, время покажет", — добавил он.