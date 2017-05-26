Россия создаст в Арктике научно-испытательный центр для военных

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Минобороны России в этом году планирует создать в Арктике исследовательско-испытательный научный центр, сообщил в пятницу председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"По поручению президента в рамках освоения арктической зоны в 2017 году планируется создание исследовательско-испытательного арктического научного центра. Предусмотрено размещение подразделений центра в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге", — сказал Макушев.

В центре будут решать научные задачи, связанные с обеспечением войск в Арктике и созданием новых систем вооружения и техники.

По словам генерала, Военно-научный комитет выступает за то, чтобы все предложения в гособоронзаказ получали предварительную проработку научно-исследовательскими институтами.

"Это обеспечит высокую востребованность и актуальность получаемых научных результатов, а также соответствие характеристик создаваемого вооружения предъявляемым требованиям", — отметил Макушев.