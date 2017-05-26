Биологи научились замедлять рост раковых клеток

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Биологи из США нашли способ подавить или сильно замедлить рост раковых опухолей, блокируя работу белка, необходимого для запуска процесса деления любых живых клеток, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Мы знали, что молекулы белка TSN чаще встречаются в раковых клетках, чем в их здоровых аналогах, и наше исследование показывает, что блокировка его работы может замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака", — заявил Рейяд Эльбарбари (Reyad Elbarbary) из университета Рочестера (США).

Одной из отличительных черт раковых клеток является то, что они поглощают много питательных веществ и кислорода, используя их для своего бесконтрольного роста и размножения. В последние годы ученые активно пытаются понять, как им удается это делать, и используют полученные данные для создания лекарств, "удушающих" раковые клетки или препятствующих их размножению.

К примеру, в феврале этого года биологи из МГУ обнаружили, что вещества, препятствующие проникновению кислорода и глюкозы в раковые клетки, гораздо лучше справляются с уничтожением опухоли, чем обычная химиотерапия, повреждающая ДНК.

Эльбарбари и его коллеги открыли еще одну методику "нетрадиционной" борьбы с раком, изучая то, как размножаются культуры клеток, извлеченных из опухолей внутри матки и почек. В ходе этих экспериментов ученые "отключали" различные гены, связанные с делением клеток, и наблюдали за тем, что происходило с ними после подобных процедур.

Внимание авторов открытия привлек ген и белок TSN, исполняющие функции, на первый взгляд, не связанные с делением клеток. Это вещество, как объясняют исследователи, отвечает за уничтожение коротких молекул РНК, блокирующих или стимулирующих "считывание" других генов. Подобные молекулы формируются в клетках непрерывно, и ученые раньше не предполагали, что этот белок может быть связан с размножением раковых клеток.

Оказалось, что это не так – "отключение" TSN значительно замедлило деление раковых клеток. Это произошло по той причине, что этот белок разлагает все короткие РНК, а лишь набор из нескольких десятков подобных молекул, блокирующих работу генов, связанных с переходом клетки из состояния покоя в первую фазу деления — CDK2, CCND1, E2F1 и E2F2.

Соответственно, повреждение гена TSN или нейтрализация молекул самого белка повышает концентрацию молекул РНК и дает им возможность заблокировать гены деления и роста. Это значительно замедляет рост раковых клеток, что позволяет использовать подобный прием в качестве одного из элементов химиотерапии или отдельного метода борьбы с злокачественными опухолями.