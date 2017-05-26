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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли "включатель" обжорства в мозге мышей

13:2426.05.2017
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© Carla Schaffer / AAAS // РИА Новости / Алина ПоляниаУченые открыли центр обжорства в мозге мышейУченые открыли центр обжорства в мозге мышей
© Carla Schaffer / AAAS // РИА Новости / Алина Поляниа

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Нейрофизиологи нашли особую область в мозге мышей, принудительное включение которой фактически мгновенно заставляет грызуна яростно есть пищу даже в том случае, если он уже был сыт, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Даже минимальная стимуляция этого региона ведет к набору лишнего веса. Всего за десять минут стимуляции неопределенной зоны в субталамусе мышь съела примерно треть от ее дневной нормы потребления пищи. Это указывает на то, почему глубинная стимуляция мозга нередко приводит к тому, что люди начинают страдать от периодического обжорства", — рассказывает Энтони ван ден Пол (Anthony van den Pol) из Йельского университета (США).

Зверские аппетиты

В последние годы ученые активно изучают механизмы, управляющие аппетитом человека и его склонностью к злоупотреблению пищей. Благодаря этим усилиям, биологи открыли множество потенциальных "центров аппетита" и насыщения в мозге людей и животных, а также несколько гормонов и сигнальных молекул, отвечающих за работу чувства насыщения и тягу к жиру и сладкому.

Дегустационные ряды
© РИА Новости / Лариса Саенко
Биологи нашли выключатель чувства голода в мозге человека

К примеру, два года назад ученые нашли особую группу нервных клеток в гипоталамусе, гормональном центре мозга, степень активности которых определяет то, насколько сытым себя ощущает человек или животное. Подобные открытия, как сегодня надеются медики, помогут нам избавиться не только от ожирения, но и обратных расстройств – анорексии и булимии, при появлении которых люди постоянно недоедают или избегают определенных видов пищи.

Ван ден Пол и его коллега Сяобин Чжан (Xiaobing Zhang) нашли еще одну такую область, на этот раз связанную с обжорством, изучая работу так называемого субталамуса – области мозга, расположенной  за гипоталамусом и играющей роль связующего звена между корой, другими частями таламуса и спинным мозгом. Этот регион сегодня часто используется в качестве "мишени" для электрической стимуляции мозга при борьбе с нервным тиком и другими нарушениями в работе мозга, связанными с двигательным аппаратом.

Девушка на диете
© Fotolia / Subbotina Anna
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Подобная терапия, как рассказывают авторы открытия, часто приводит к необычным побочным результатам – у пациентов периодически развивается "зверский" аппетит и они начинают поедать огромные количества еды и набирать лишний вес.

Иллюзия голода

Пытаясь понять, почему это происходит, ученые экспериментировали на мышах, клетки субталамуса которых они заразили специальным вирусом, позволявшим им принудительно "включать" и  "выключать" нейроны при помощи импульсов лазера. Наблюдая за реакцией грызунов на подобное облучение, ученые пытались найти те клетки, случайная стимуляция которых могла заставлять пациентов переедать.

Эта затея оказалась успешной – ван ден Полу и Чжану удалось найти подобные клетки в так называемой "неопределенной зоне" субталамуса – одной из его внутренних структур, функция которой была ранее неизвестной нейрофизиологам.

Бургер с картофелем фри и соусом
© Flickr / Daniel Zimmermann
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Стимуляция этих клеток приводила к действительно потрясающим эффектам – мыши резко меняли свое поведение и начинали судорожно есть пищу через мгновение после включения лазера даже в тех случаях, когда они были сыты и игнорировали пищу секунду назад. Всего за десять минут такой стимуляции они съедали треть от дневной нормы пищи, а через 40 минут достигали отметки в 80%.

Причиной развития этих приступов обжорства было то, что нейроны "неопределенной зоны" подавляли работу нервных клеток в центре насыщения в гипоталамусе,  что заставляло грызуна считать, что он был крайне голодным и не ел более суток. Когда пищи не было в пределах досягаемости, мыши начинали грызть веточки и другие несъедобные предметы, и мгновенно переставали это делать, если они видели пищу или облучение мозга прекращалось.

Девушка с пирожным
© Fotolia / RG.
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Что интересно, продолжительная стимуляция "центра обжорства" меняла пищевые предпочтения мышей и заставляла их есть больше сладкой и жирной пищи, что может быть связано с развитием ожирения и проблем с метаболизмом у тучных людей. Подавление работы этих клеток, в свою очередь, приводило к достаточно быстрому снижению массы мышей, что можно использовать для борьбы с ожирением в будущем.

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