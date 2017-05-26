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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи нашли в России останки морского ящера размером с автобус

12:2126.05.2017
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© Андрей Атучин, 2017Царь реки Итиль, рыбоядный плиозавр размером с автобус, найденный рядом с УльяновскомЦарь реки Итиль, рыбоядный плиозавр размером с автобус, найденный рядом с Ульяновском
© Андрей Атучин, 2017

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Ученые нашли в Ульяновской области останки необычно крупной морской рептилии, похожей по своему облику на гигантского дельфина, что резко поменяло представления ученых о жизни и экологии этих гигантов, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Морда этой рептилии была необычно узкой и тонкой, и больше напоминала по своей анатомии челюсти дельфинов или крокодилов-гариалов, питающихся рыбой, чем рот других плиозавров. Это самая необычная черта этих животных, которая говорит о том, что плиозавры могли занимать более широкий набор экологических ниш, чем мы считали раньше", — рассказывает Валентин Фишер из университета Льежа (Бельгия).

Плиозавры — крупные морские хищники времен Мелового и Юрского периодов — были широко распространены в океанах и морях древней Земли. Длина их тела могла достигать 15 метров, масса — нескольких десятков тонн, а по форме они больше всего напоминали современных крокодилов.

Челюсть крупного плиозавра, левая половина которой подверглась нападению артрита
© Simon Powell
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Большая сила их челюстей позволяла им охотиться на любую добычу, в том числе и на мелких ихтиозавров, плезиозавров и гигантскую рыбу лидсихтис (Leedsichtys) длиной в 20-25 метров. Самые крупные плиозавры, так называемые "хищники икс", Pliosaurus funkei, способные проглотить человека целиком, могли достигать длины в 10-13 метров и массы в несколько десятков тонн.

Фишер и его коллеги проводили раскопки на берегах Волги, в окрестностях деревни Сланцевый Рудник, расположенной в 20 километров от Ульяновска. Здесь, как рассказывают ученые, залегают породы, сформировавшиеся около 130 миллионов лет назад в начале мелового периода.

В то время Европа распалась на набор из множества островов, отделенных друг от друга небольшими и мелководными проливами. Россия и Скандинавия в то время представляли собой достаточно крупный остров, на котором господствовал засушливый климат и связанные с ним степи и полупустыни. Источников пресной воды, по всей видимости, тогда было мало, и многие водоемы в особо жаркие периоды пересыхали, превращаясь в очень соленые и бескислородные лужи.

Компьютерная модель плезиозавра
© Фото : Liu et al. 10.1371/journal.pcbi.1004605
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В отложениях, сформировавшихся в этих проливах и морях, ученым удалось найти останки необычного плиозавра размером с автобус и с черепом длиной в 1,5 метра, абсолютно не похожего на всех остальных представителей этого семейства морских рептилий. Ученые назвали его Luskhan itilensis, что означает "повелитель вод Итиля" (Волги) на татарском и прочих тюркских языках.

Главной необычной особенностью "Итиль-хана" была его морда и челюсти – они совершенно не были похожи на то, как обычно устроена голова других плиозавров. Череп и челюсти Luskhan itilensis, как рассказывают ученые, больше напоминают аналогичную часть тела у совсем других морских рептилий эры динозавров  — плезиозавров, а также современных речных дельфинов и гариалов.

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Всех этих обитателей морей и рек объединяет одно – они питаются не мясом других крупных морских животных, а относительно мелкой рыбой, которую они захватывают своими "острыми" и тонкими челюстями. Соответственно, можно говорить о том, что плиозавры могли быть не только "топ-хищниками" своего времени, но и занимать другие экологические ниши. Это, как считают ученые, могло им помочь пережить массовое вымирание видов на границе юрского и мелового периодов и почти дожить до вымирания всех динозавров и прочих рептилий мезозоя 65,5 миллиона лет назад.

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