Физики исследовали поведение капель, похожее на поведение живых организмов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Физики из Тюменского государственного университета исследовали микрочастицы пара, которые образуются над нагретой поверхностью воды, и могут на несколько минут самостоятельно собираться в геометрически правильные структуры. Ученые смогли продлить "жизнь" кластера и исследовать процессы, которые происходят внутри капли. Статья коллектива ведущих специалистов из России, США и Израиля с результатами многолетних исследований опубликована в журнале Scientific Reports.
Капли левитируют непосредственно над поверхностью воды за счет восходящих потоков воздуха и находятся в стабильном состоянии до нескольких минут. Как только капля увеличивается в размерах за счет конденсации, она становится все более тяжелой, восходящие потоки уже не могут ее держать, капля "падает" в воду и кластер распадается. Все это происходит в тысячные доли секунды и затрагивает миллионы капель одновременно.
"Мы можем поместить в микрокаплю химическое соединение, детально изучить, что с ним происходит. Мы сможем понять, как будут распространяться в атмосфере загрязняющие вещества, — комментирует Александр Федорец. – Точно так же мы можем посмотреть, как будет вести себя какой-нибудь микроорганизм если его поместить в каплю, более детально понять биохимические процессы в клетках".
Полученные результаты смогут быть использованы в решении глобальных задач сельского хозяйства, экологии, биологии и медицине.