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РИА Наука
РИА Наука

Чемпионы по программированию: "русские хакеры" остаются только в прессе

11:1626.05.2017
(обновлено: 11:23 26.05.2017)
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© Flickr / icpcnews icpcnewsКоманда Петербургского университета ИТМО победила на чемпионате мира по программированиюКоманда Петербургского университета ИТМО победила на чемпионате мира по программированию
© Flickr / icpcnews icpcnews

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Победители международной олимпиады по программированию из Университета ИТМО рассказали о секретах своей победы, а Алексей Малеев, руководитель Центра развития IT-образования МФТИ рассказал об прогнозируемых и неожиданных результатах финала ICPC ACM, проходившего в этом году в американском Рапид-Сити.

Конкурсы ACM ICPC — это самые престижные и массовые олимпиады для программистов. С 1970-х годов их проводил университет A&M в Техасе, но всемирными они стали лишь после 1997 года, когда проект начала спонсировать компания IBM. В них участвуют команды из трех студентов в возрасте 25 лет, умеющие быстро решать сложные математические задачи и "переводить" эти решения на язык, понятный компьютерам.

Россия участвует в соревнованиях с 1993 года, а в 2000 году российские студенты впервые стали чемпионами мира. За последующие 17 лет российские команды 11 раз брали первые места и всегда претендовали на лидерство в финале. Конкуренцию им составляют Китай, Польша, Австралия и Швеция.

В этом году конкурс проходил в американском городе Рапид-Сити в штате Южная Дакота, и российские команды в очередной раз выступили на самом высоком уровне. В финал попало 13 "троек" российских программистов, четыре из которых стали победителями и призерами.

Команда финалистов из университета Нового Южного Уэльса (Австралия)
© Фото : Центр развития ИТ-образования МФТИ/Александр Ломакин
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Планка чемпионства

"Если говорить о самом соревновании, то конкуренция в этом году очень высокая. Заметно, что финалисты много и качественно тренировались. Из 128 команд, приехавших на финал, 29 команд участвовали в тренировках проекта Moscow Workshops ACM ICPC. Неудивительно, что лучше всех себя проявили команды, представляющие ведущие школы в спортивном программировании: польская, китайская, корейская, и российская", — рассказывает Малеев.

По его словам, не все финалисты смогли попасть в Рапид-Сити из-за текущей политической и международной обстановки – пять команд не получили визы в полном составе, в том числе и "тройка" программистов из Сирии, а еще пять коллективов прибыли в США в неполном составе.

"Уильям Паучер, президент ACM ICPC, заявил о своем решении пригласить все команды, которые не смогли приехать в этом году, на следующий финал без каких-либо отборов. Кроме того, было также решено прибавить дать еще одну попытку командам, которые не смогли приехать в полном составе", — продолжает руководитель Центра развития IT-образования.

Команда ИТМО в седьмой раз завоевала чемпионский кубок ACM ICPC
© Ruptly
Наша победа: опубликовано видео с чемпионата мира по программированию

Лидия Перовская, тьютор команды ИТМО и координатор регионального полуфинала ACM ICPC в странах Северо-Восточной Европы, и сами победители турнира — Иван Белоногов, Владимир Смыкалов и Илья Збань – согласны с Малеевым в том, что высокий уровень конкуренции на тренировках, которые проходили в России непосредственно перед чемпионатом, помогли им подготовиться к поездке в Рапид-Сити.

"Сборы в МФТИ очень удачно переняли опыт проведения проходящих более пятнадцати лет сборов в Петрозаводске, большое количество международных участников позволяют уже на сборах оценить уровень лучших команд мира и познакомиться с фаворитами. Очные этапы других соревнований учат справляться с нервами и концентрироваться на задачах", — заявили победители финала в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Чемпионат мира по программированию в США
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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Как вспоминает Малеев, последние часы конкурса были необычайно драматичными – команды постоянно менялись местами, попадая и выходя из призовой тройки. Когда наступил последний час соревнования, организаторы отключили "турнирную таблицу" и ситуация стала еще более неопределенной. В этой "мутной воде" команде МФТИ удалось сделать большой прорыв и пробиться в число серебряных призеров.

"Все в рамках закона"

"Стоит отметить также колоссальную волю к победе у ребят. Этот час — самый сложный во всем соревновании, участники не видят прогресса соперников, зрители также не знают результатов. У команды Jinotega на тот момент уже было решено семь задач, но они собрались и до последнего решали оставшиеся задачи. В итоге, им удалось решить верно еще три", — рассказывает Малеев.

Высокий уровень подготовки и конкуренции внутри России, как отмечают и в МФТИ, и в ИТМО, позволяет российским командам регулярно занимать первые и другие призовые места, и обходить коллективы из таких университетов, как британский Оксфорд, американские Беркли, MIT, Гарвард, Калтех и прочие вузы из верхних строчек всех международных рейтингов.

Чемпионат мира по командному программированию среди студентов ACM ICPC 2013. Архив
© РИА Новости / Павел Друш
После победы: почему русские студенты программируют лучше всех в мире

Победа в Рапид-Сити позволила ИТМО добиться уникального результата – семикратного чемпионства. Как рассказали сами победители, они не считают, что их постоянные успехи вызывают какое-то неприятие среди других участников конкурса и не заставляют их считать россиян "русскими хакерами", делающими те нелегальные вещи, которые им сегодня приписывают СМИ в некоторых государствах.

"В сообществе спортивного программирования все очень дружны, поэтому стереотип "русских хакеров" остаётся только в прессе. После чемпионатов по программированию, участники занимаются разработкой или компьютерными науками, в том числе компьютерной безопасностью, но всё это в рамках закона, разумеется", — комментирует ситуацию Перовская.

Команда Петербургского университета ИТМО победила на чемпионате мира по программированию
© Flickr / icpcnews icpcnews
Команда Университета ИТМО выиграла чемпионат мира по программированию

Своеобразные "репетиции финалов", которые каждый год проводятся в России силами ведущих тренеров из ИТМО, МФТИ, Санкт-Петербургского государственного университета и других вузов, как надеется Малеев, помогут России и дальше занимать высокие места, лидируя в международных конкурсах по программированию.

"Россия в очередной раз подтвердила свое лидерство в спортивном программировании. В первую пятерку вошли три команды из России, а чемпионами мира стали ребята из Санкт-Петербургского университета ИТМО! Чего не смогли добиться хоккеисты, то удалось сделать российским программистам", — заключает Малеев.

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