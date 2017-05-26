На внешней поверхности МКС могут находиться внеземные микроорганизмы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На внешней поверхности Международной космической станции могут находиться микроорганизмы, имеющие внеземное происхождение, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".

"Специалисты института ЦНИИмаш в ходе проведения космического эксперимента "Тест" установили, что поверхность МКС может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения, а сама станция является универсальным инструментом экозобиологических исследований", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эксперимент "Тест" проводится на МКС с 2010 года. Всего российские космонавты собрали во время выходов в открытый космос 19 проб пыли с поверхности станции. Пробы доставлялись на Землю регулярно, что дало возможность постоянно получать уточняющие данные о химическом и биологическом составе космической пыли.

Для того чтобы определить происхождение микроорганизмов на поверхности станции и выяснить, "попали" они на станцию во время сборки элементов конструкции на Земле или из космоса, потребуется значительное время, утверждают ученые ЦНИИмаш.

Анализ аминокислот, находящихся на поверхности станции, основан на анализе соотношения в их составе изотопов углерода – в образцах космического происхождения обычно присутствует больше тяжелого углерода 13С, в то время как в "земных" — легкого 12С.

"Однако, задача изотопного анализа сложна, так как образцы вещества кометы, попадающие на поверхность МКС, малы и использование стандартных методов не даст быстрого результата. Над решением этой задачи сейчас работают российские специалисты", — отмечается в сообщении.