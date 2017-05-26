Студенты в ДВФУ открыли способ повысить урожайность овощей

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационную технологию для повышения урожайности в сельском хозяйстве с помощью гидроакустических волн, сообщает вуз.
Изначально генератор создавался для отпугивания морских млекопитающих от опасных для них зон, затем исследователи стали наблюдать за влиянием излучения на растения.
По словам Гореликова, гидроакустические упругие волны абсолютно безопасны для растений и будущих потребителей, а метод подходит для выращивания экологически чистых овощей. В планах ученых — провести дальнейшие исследования с Приморской государственной сельскохозяйственной академией и испытать генератор на рисе.
Результаты исследований студенты ДВФУ представили на международном форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017", где ими заинтересовались несколько приморских сельхозкомпаний.