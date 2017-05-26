Студенты в ДВФУ открыли способ повысить урожайность овощей

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационную технологию для повышения урожайности в сельском хозяйстве с помощью гидроакустических волн, сообщает вуз.

"Студенты Инженерной школы опытным путем доказали, что низкочастотные гидроакустические волны позитивно влияют на всхожесть семян различных культур. По мнению молодых ученых, новый метод позволит повысить урожайность даже в условиях сурового климата. В своем исследовании студенты кафедры приборостроения ДВФУ использовали генератор, который ранее разработал доцент кафедры Альберт Гореликов для излучения низких частот (60-700 Гц)", — говорится в сообщении.

Изначально генератор создавался для отпугивания морских млекопитающих от опасных для них зон, затем исследователи стали наблюдать за влиянием излучения на растения.

Студенты ДВФУ поставили опыты на семенах огурцов, томатов и баклажанов. Результаты трехнедельных испытаний показали, что опытные растения оказались заметно больше и крепче тех, что обработке не подвергались, сообщает вуз.

По словам Гореликова, гидроакустические упругие волны абсолютно безопасны для растений и будущих потребителей, а метод подходит для выращивания экологически чистых овощей. В планах ученых — провести дальнейшие исследования с Приморской государственной сельскохозяйственной академией и испытать генератор на рисе.

Результаты исследований студенты ДВФУ представили на международном форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017", где ими заинтересовались несколько приморских сельхозкомпаний.