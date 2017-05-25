Единственный прижизненный портрет Ивана Грозного восстановлен в ИКИ РАН

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прижизненный портрет царя Ивана IV, вытисненный на переплете первопечатного Апостола 1564 г., был открыт с помощью методов мультиспектральной съёмки. Изображение считается угасшим: вытисненное на кожаном переплёте, оно со временем разгладилось, и в настоящее время уже не видно невооружённым глазом. Чтобы визуализировать портрет, были использованы специальные методы съёмки в различных диапазонах спектра и оригинальные алгоритмы обработки изображений.

"Проявленный" таким образом портрет в свою очередь станет предметом изучения для историков.Единственный подлинный прижизненный портрет Ивана Грозного — одной из самых ярких фигур в истории России — был выполнен, вероятно, в технике гравюры на меди и оттиснут на верхней крышке подносного экземпляра первопечатного Апостола 1564 года Ивана Фёдорова вместе с двуглавым византийским орлом — новым гербом русских государей. Со временем тисненый рельеф практически исчез: в XIX в. он был едва виден, а его контур был скопирован в общих чертах.

Чтобы восстановить изображения, использовался так называемый метод мультиспектральной съёмки. Он подразумевает получение массива цифровых изображений в различных диапазонах длин волн, от ультрафиолетового до инфракрасного (с "шагом" в 40 нанометров), и под разными углами освещения. Полученный набор кадров обрабатывается затем с помощью специальных алгоритмов, разработанных сотрудниками Института космических исследований РАН и их коллег из других организаций.

В случае с восстановлением портрета Ивана Грозного речь шла о том, чтобы увидеть микротопографию поверхности переплёта: мельчайшие неровности, трещины и углубления. Для этого наиболее эффективно использовать инфракрасный диапазон — в частности, в данном случае поверхности снимали в отраженном свете с длиной волны 730 нм (этот диапазон уже относится к инфракрасному, но ещё воспринимается глазом).

"Поверхность переплета освещалась боковым светом, а высота и азимут положения источника света подбирались экспериментально, чтобы получить максимально контрастный рельеф", — рассказывает Александр Андреев, главный специалист Института космических исследований РАН.

В результате обработки полученных снимков на изображениях "проступили" очертания лица. Считается, что это единственный достоверный прижизненный портрет царя Ивана IV.