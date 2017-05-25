Гигантские торнадо и магнитные вихри: Juno получил первые данные о Юпитере

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Первые данные с зонда Juno показали, что магнитное поле Юпитера оказалось неожиданно мощным, примерно в 10 раз более сильным, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта. Снимки и результаты их анализа были представлены в двух статьях в журнале Science.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра НАСА зафиксировало неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером.

На этом серия неудач не закончилась, и во время сближения с Юпитером зонд неожиданно ушел в "безопасный режим", тем самым отменив обширную и наспех составленную программу научных наблюдений, которые команда Juno планировала провести вместо неудавшейся смены орбиты. Примерно через неделю после этого НАСА сообщило о том, что зонд удалось вывести в нормальный режим работы, однако никаких планов по его дальнейшей судьбе не было озвучено.

© J.E.P. Connerney et al., Science (2017) "Огненные" магнитные поля Юпитера, данные с зонда Juno © J.E.P. Connerney et al., Science (2017) "Огненные" магнитные поля Юпитера, данные с зонда Juno

Все эти проблемы, как рассказывает Скотт Болтон (Scott Bolton), руководитель миссии, внесли большие задержки в получение и анализ научных данных, которые собирали девять приборов, установленные на борту зонда. Прошло фактически шесть месяцев после прибытия зонда к Юпитеру, прежде чем ученые смогли приступить к его полноценному изучению.

Первая необычная тайна самой крупной планеты Солнечной системы, которую им удалось открыть – гигантские циклоны диаметром в 1400 километров и больше, встречающиеся в приполярных регионах Юпитера. Некоторые из них превосходят Луну и Землю по своим размерам, достигая ширины в 4000 и 7000 километров.

Кроме того, недра Юпитера оказались неожиданно хорошо "перемешанными" и однородными по своему составу, чего ученые не ожидали увидеть. Подобная картина, как осторожно предполагают ученые, может объясняться наличием у Юпитера большого ядра, занимающего примерно половину планеты, однако подтверждение этого потребует большого количества дополнительных данных.

Главной неожиданностью для Болтона и его команды стала сила магнитного поля Юпитера у "поверхности" его облаков – оно оказалось примерно в 13 раз более сильным, чем аналогичный показатель для Земли, и более беспокойным, чем считалось раньше. Это значение, как отметил Болтон, примерно в два раза выше, чем показывали теоретические расчеты и наблюдения при помощи датчиков зондов "Галилео", "Вояджеров" и "New Horizons".

Другой неожиданностью, связанной с магнитным полем Юпитера, было то, что ученым не удалось найти в нем следов электрических токов, связанных с полярными сияниями, возникающими в результате взаимодействия магнитного "щита" планеты и корональных выбросов Солнца. Как считают планетологи, это опять может быть связано с необычным устройством ядра Юпитера и его большими размерами.

Его дальнейшее изучение и "прощупывание" на больших глубинах в недрах Юпитера, как надеются ученые поможет понять, почему это происходит и возможно даст подсказки о том, из чего состоит ядро планеты-гиганта. Пока, как отмечают ученые НАСА, все указывает на отсутствие металлического водорода в нем, как предполагали некоторые планетологи.