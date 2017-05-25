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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между иммунитетом и ростом волос

19:0125.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУченые выяснили, что иммунные клетки являются главными дирижерами роста волосУченые выяснили, что иммунные клетки являются главными дирижерами роста волос
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Причиной раннего облысения или проблем с ростом волос может быть не только избыток тестостерона, но и неправильная работа иммунных клеток, стимулирующих рост волос, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

"Наши волосяные луковицы постоянно перерабатываются – когда волос выпадает, вся ее структура должна фактически вырасти заново. Мы всегда думали, что ход этого процесса зависит исключительно от самих стволовых клеток, но оказалось, что регулирующие Т-клетки играют ключевую роль в этом  процессе. Если их "отключить", то волосы просто перестают расти", — объясняет Майкл Розенблум (Michael Rosenblum) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Многие мужчины и некоторые женщины часто начинают терять волосы на лбу или макушке в среднем возрасте, и часто становятся частично или полностью лысыми к 40 году жизни.  Как показывают эксперименты и наблюдения последних лет, облысение вызывается двумя комплексами причин – неправильной работой мужских гормонов, подавляющих работу клеток в волосяных луковицах, и мутациями в генах, управляющими ростом волос на лице и других частях тела.

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Розенблум и его коллеги открыли еще одного неожиданного участника этого процесса, наблюдая за тем, чем занимаются особые иммунные клетки, которые постоянно живут внутри кожи и фактически никогда не покидают ее пределов.

Для поиска ответов на этот вопрос ученые вырастили специальную породу мышей, иммунные клетки которых они могли убить в произвольной точки тела, вводя туда токсин, производимый бактериями-возбудителями дифтерии. Используя этих мышей, ученые пытались получить кусочки "чистой" кожи, очищенные от иммунных клеток подобным образом.

© Rosenblum lab/UCSFРастущие волосы и иммунные клетки, "дирижирующие" их ростом
© Rosenblum lab/UCSF
Растущие волосы и иммунные клетки, "дирижирующие" их ростом

Эти эксперименты привели к неожиданным результатам – когда биологи обрили спины грызунов для лучшего доступа к их коже и оставили их в клетке на несколько дней, они заметили, что волосы на обритых участках просто перестали расти. Это заинтриговало Розенблума и его коллег и они продолжили наблюдения за "лысыми" грызунами на протяжении нескольких недель, за которые волосы на их спинах так и не появились.

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© Фото : Douglas Robertson, University of Edinburgh Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology
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Это натолкнуло биологов на мысль, что иммунные клетки могут играть критически важную роль в росте волос. Для проверки этой идеи ученые заставили иммунные клетки кожи и стволовые клетки волосяных луковиц светиться, и проследили за их "взаимоотношениями" при помощи микроскопов.

Оказалось, что так называемые регулирующие Т-клетки, обычно управляющие поведением других частей иммунитета, были напрямую задействованы в росте волос. Они вырабатывали химические сигналы, молекулы белка Jag1, которые заставляли стволовые клетки луковицы расти и формировать новый волос.

Лысина. Архив
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Это "умение" иммунных клеток, как показали дальнейшие эксперименты, не было связано с их основными функциями – защитой кожи от развития воспалений. Как считают ученые, это указывает на совместную эволюцию этого рода иммунных клеток и волос млекопитающих, не способных расти заново без их помощи.

По словам Розенблума, нарушения в работе этих Т-клеток могут быть связаны с развитием некоторых форм облысения у людей с нормальным уровнем тестостерона, и нарушениями в регенерации кожи при затягивании ран и царапин.

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