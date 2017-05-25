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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: папы беспокоятся о новорожденных дочках больше, чем о сыновьях

16:3525.05.2017
(обновлено: 16:48 25.05.2017)
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© Fotolia / haveseenНоворожденный. Архивное фотоНоворожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Наблюдения за работой мозга новоиспеченных отцов показали, что молодые папы действительно больше любят и заботятся о дочках, чем о сыновьях, что легко можно увидеть в рисунке активности мозга, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Behavioral Neuroscience.

"Когда ребенок плачет или зовет папу, отцы дочерей реагировали на их призыв сильнее, чем отцы сыновей. Нам крайне необходимо понимать то, как бессознательные представления о поле ребенка могут влиять на то, как заботятся о нем родители даже в первые дни и недели его жизни", — заявила Дженнифер Маскаро (Jennifer Mascaro) из университета Эмори в Атланте (США).

В последние годы ученые начали обращать пристальное внимание на то, что организм мужчин и женщин, а также самок и самцов, может совершенно по-разному реагировать на различные раздражители, в том числе боль, удовольствие или прочие сигналы. К примеру, в прошлом году биологи из США обнаружили, что различия в реакции мужчин и женщин на стресс объясняются наличием в организме мужчин особого белка, подавляющего реакцию тревоги.

Женщина, переживающая стресс
© Fotolia / kieferpix
Ученые выяснили, почему стресс сильнее давит на женщин, чем на мужчин

Маскаро и ее коллеги открыли еще одно необычное проявления биологических различий полов, изучив то, как мозг мужчин реагирует на плач их недавно родившихся дочерей и сыновей. Для этого они собрали пять дюжин добровольцев, у которых недавно родились дети, и попросили их носить особый прибор, который записывал все их разговоры на протяжении нескольких дней.

После этого они пригласили добровольцев в свою лабораторию вмести с детьми и предложили им пройти бесплатный тест в магнитно-резонансном томографе. В большинстве случаев ребенок не выдерживал разлуки с отцом и начинал плакать, что позволяло ученым отслеживать то, как они реагировали на призывы младенца. В некоторых случаях ученые приводили "чужих" детей в лабораторию и наблюдали за реакцией мужчин на их плач.

Помимо более сильной реакции на плач, отражавшейся в работе мозга добровольцев, ученые смогли зафиксировать и другие изменения. К примеру, в мозге отцов дочерей были больше активны те области, которые отвечали за эмоции и ценности, а в мозге сыновей – другие регионы.

Ветреное поведение самок защищает популяцию красных мучных жучков от вырождения
© Фото : Lukasz Michalczyk
Жуки помогли ученым понять, зачем нужны мужчины женщинам

Кроме того, различался набор слов, которые использовали отцы при общении с ребенком. Отцы дочерей чаще использовали слова, связанные с негативными эмоциями и телом, а родители мальчиков – слова, связанные с успехом и развитием, а также более "аналитичные" слова и выражения.

Как полагают ученые, подобные различия в работе мозга и поведении отцов могут объяснять то, почему женщины обычно бывают более эмоциональными и склонными к сопереживанию, чем мужчины, а также быть причиной развития других социальных особенностей в поведении слабого и сильного пола.

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