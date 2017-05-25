Опубликовано видео с чемпионата мира по программированию ACM ICPC

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские студенты заняли 4 призовых места из 12 возможных на престижном чемпионате мира по спортивному программированию (ACM ICPC), который завершился 25 мая в городе Рапид-Сити (Южная Дакота, США).

В этом году Университет ИТМО стал абсолютным чемпионом в седьмой раз, решив быстрее всех 10 задач из 12. "Золото" также завоевала команда Санкт-Петербургского государственного университета, заняв четвертое место. Серебряную медаль за 5 место завоевала команда МФТИ, и "бронзу" получила команда из Уральского федерального университета (10 место).

ACM ICPC — это один из главных всемирных студенческих чемпионатов по программированию, который проводится под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM) с 1977 года. Победа в нем считается одной из самых почетных компьютерных наград. В этом году в чемпионате были вовлечены более 300 000 студентов со всего мира (включая отборочные туры в университетах). К финалу подошли 133 команды, из которых 13 команд из России. Наша страна побеждает на чемпионате ACM ICPC с начала века уже 12 раз, победителями попеременно становятся СПбГУ и Университет ИТМО.