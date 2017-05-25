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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли древнейшую "картинную галерею" в пещере в Эфиопии

14:0425.05.2017
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© Фото : A. Herrero / PLoS One 2016Пещера Порк-Эпик в ЭфиопииПещера Порк-Эпик в Эфиопии
© Фото : A. Herrero / PLoS One 2016

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Антропологи из Испании открыли на территории Эфиопии своеобразную "картинную галерею", где древние люди рисовали картины и готовили краски на протяжении 4,5 тысяч лет, что делает ее самой древней и продолжительной "выставкой" в истории планеты. Их выводы были опубликованы в журнале PLoS One.

"Археологи, изучающие культуры мезолита, обычно опираются на различия в устройстве орудий труда для прослеживания культурных связей и эволюции обществ древних людей. Мы выяснили, что нечто похожее происходило и при производстве красок. Все обитатели пещеры примерно одинаково изготовляли охру и использовали ее, передавая эти секреты из поколения в поколение", — пишут Даниэла Россо (Daniela Rosso) из университета Барселоны (Испания) и ее коллеги.

Наскальная живопись и другие проявления изобразительного искусства древних людей – "палеолитические венеры" и прочие статуэтки – раньше считались исключительной чертой наших предков, проникших на территорию Европы около 45-40 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что и неандертальцы умели рисовать, а самые древние рисунки людей – изображения свиней-бабирусс и других животных – находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

Камень для перемалывания охры, сама краска и палитра древнего художника
© Фото : henshilwood5HR.jpg
Археологи нашли древнейшую мастерскую художника

На самом деле, как сегодня считают палеонтологи и антропологи, изобразительное искусство зародилось гораздо раньше, как минимум 100 тысяч лет назад, еще до исхода человека из Африки, просто рисунки тех времен не дожили до нас из-за экваториального климата и их почтенного возраста. К примеру, в 2011 году ученые нашли предположительную "палитру" – раковину моллюска, покрытую краской — и рабочие инструменты древних художников возрастом в 100-150 тысяч лет, проводя раскопки в пещере Бломбос в ЮАР.

© Rosso et al / PLoS One 2017"Инструменты художника" и краска из пещеры Порк-Эпик в Эфиопии
© Rosso et al / PLoS One 2017
"Инструменты художника" и краска из пещеры Порк-Эпик в Эфиопии

Россо и другие ученые уже несколько лет проводят раскопки в пещерах на территории Африки, пытаясь понять, как распространялись эти художественные "ноу-хау" –  передавались ли они из поколения в поколение, захватывая новые территории вместе с мигрирующими представителями рода Homo, или же они возникали каждый раз заново, когда люди сталкивались с пигментами и начинали экспериментировать с ними.

В пещере Порк-Эпик на востоке Эфиопии им удалось найти целый склад художественных материалов и связанную с ними "картинную галерею", где древние художники фактически непрерывно работали на протяжении 4500 лет примерно 60 тысяч лет назад.

Пещера Мендерхёле, где были найдены единственные в Германии наскальные рисунки
© Фото : Karina Rottner
Ученые "лишили" Германию единственного образца наскальной живописи

Как рассказывают археологи, им удалось выкопать из дна пещеры около 40 килограмм кусочков охры, а также найти множество "палитр", рубил, костяных "кисточек" и прочих инструментов, которые жители Порк-Эпик использовали для размалывания охры и подготовки краски на ее основе. Помимо самих красок и древних "кисточек", ученые нашли следы рисунков на стенах пещеры, о которых писали французские путешественники еще в конце 1920 годов.

Это открытие дало ученым возможность проследить за тем, были ли связаны работы художников из Порк-Эпик между собой, анализируя химический состав их красок и то, как они их изготовляли. Для этого Россо и ее коллеги проанализировали узор из царапин на кусочках охры, которые обтачивали жители пещеры при изготовлении красок, и сравнили их между собой.

Как оказалось, фактически художники, населявшие пещеру в разные исторические эпохи, были связаны между собой – они использовали примерно одинаковые методы изготовления и нанесения красок, которые лишь незаметно менялись при переходе от одного поколения к другому. Это проявлялось в том, что жители пещеры изготовляли охру примерно одинакового цвета и консистенции, придерживаясь неких общих стандартов.

Современный зубр из Беловежской Пущи
© Фото : Rafał Kowalczyk
Наскальная живопись помогла ученым найти "бизона Хиггса"

Все это, как считают ученые, указывает на преемственность культурных и художественных традиций, и их важную роль в жизни обществ тех людей, которые жили в Порк-Эпик во времена "среднего" каменного века. Поиск подобных связей между авторами наскальных рисунков в других уголках мира, по мнению антропологов, помогут нам лучше понимать то, как человечество колонизировало Землю после исхода из Африки.

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