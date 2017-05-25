Ученые открыли древнейшую "картинную галерею" в пещере в Эфиопии

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Антропологи из Испании открыли на территории Эфиопии своеобразную "картинную галерею", где древние люди рисовали картины и готовили краски на протяжении 4,5 тысяч лет, что делает ее самой древней и продолжительной "выставкой" в истории планеты. Их выводы были опубликованы в журнале PLoS One.

"Археологи, изучающие культуры мезолита, обычно опираются на различия в устройстве орудий труда для прослеживания культурных связей и эволюции обществ древних людей. Мы выяснили, что нечто похожее происходило и при производстве красок. Все обитатели пещеры примерно одинаково изготовляли охру и использовали ее, передавая эти секреты из поколения в поколение", — пишут Даниэла Россо (Daniela Rosso) из университета Барселоны (Испания) и ее коллеги.

Наскальная живопись и другие проявления изобразительного искусства древних людей – "палеолитические венеры" и прочие статуэтки – раньше считались исключительной чертой наших предков, проникших на территорию Европы около 45-40 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что и неандертальцы умели рисовать, а самые древние рисунки людей – изображения свиней-бабирусс и других животных – находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

На самом деле, как сегодня считают палеонтологи и антропологи, изобразительное искусство зародилось гораздо раньше, как минимум 100 тысяч лет назад, еще до исхода человека из Африки, просто рисунки тех времен не дожили до нас из-за экваториального климата и их почтенного возраста. К примеру, в 2011 году ученые нашли предположительную "палитру" – раковину моллюска, покрытую краской — и рабочие инструменты древних художников возрастом в 100-150 тысяч лет, проводя раскопки в пещере Бломбос в ЮАР.

© Rosso et al / PLoS One 2017 "Инструменты художника" и краска из пещеры Порк-Эпик в Эфиопии © Rosso et al / PLoS One 2017 "Инструменты художника" и краска из пещеры Порк-Эпик в Эфиопии

Россо и другие ученые уже несколько лет проводят раскопки в пещерах на территории Африки, пытаясь понять, как распространялись эти художественные "ноу-хау" – передавались ли они из поколения в поколение, захватывая новые территории вместе с мигрирующими представителями рода Homo, или же они возникали каждый раз заново, когда люди сталкивались с пигментами и начинали экспериментировать с ними.

В пещере Порк-Эпик на востоке Эфиопии им удалось найти целый склад художественных материалов и связанную с ними "картинную галерею", где древние художники фактически непрерывно работали на протяжении 4500 лет примерно 60 тысяч лет назад.

Как рассказывают археологи, им удалось выкопать из дна пещеры около 40 килограмм кусочков охры, а также найти множество "палитр", рубил, костяных "кисточек" и прочих инструментов, которые жители Порк-Эпик использовали для размалывания охры и подготовки краски на ее основе. Помимо самих красок и древних "кисточек", ученые нашли следы рисунков на стенах пещеры, о которых писали французские путешественники еще в конце 1920 годов.

Это открытие дало ученым возможность проследить за тем, были ли связаны работы художников из Порк-Эпик между собой, анализируя химический состав их красок и то, как они их изготовляли. Для этого Россо и ее коллеги проанализировали узор из царапин на кусочках охры, которые обтачивали жители пещеры при изготовлении красок, и сравнили их между собой.

Как оказалось, фактически художники, населявшие пещеру в разные исторические эпохи, были связаны между собой – они использовали примерно одинаковые методы изготовления и нанесения красок, которые лишь незаметно менялись при переходе от одного поколения к другому. Это проявлялось в том, что жители пещеры изготовляли охру примерно одинакового цвета и консистенции, придерживаясь неких общих стандартов.

Все это, как считают ученые, указывает на преемственность культурных и художественных традиций, и их важную роль в жизни обществ тех людей, которые жили в Порк-Эпик во времена "среднего" каменного века. Поиск подобных связей между авторами наскальных рисунков в других уголках мира, по мнению антропологов, помогут нам лучше понимать то, как человечество колонизировало Землю после исхода из Африки.