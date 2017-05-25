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РИА Наука
РИА Наука

НАСА запустит миссию к взорвавшемуся зародышу планеты на год раньше срока

12:3425.05.2017
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© NASA/JPL-Caltech/Arizona State Univ./Space Systems Loral/Peter RubinЗонд Psyche над поверхностью астероида Психея в представлении художникаЗонд Psyche над поверхностью астероида Психея в представлении художника
© NASA/JPL-Caltech/Arizona State Univ./Space Systems Loral/Peter Rubin

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Миссия Psyche, одобренная НАСА в начале этого года, отправится к астероиду Психея летом 2022 года, а не в 2023 году, и прибудет к нему на четыре года раньше запланированного, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Мы попросили научную команду зонда задуматься о том, позволит ли более ранняя дата запуска зонда выйти на более эффективную траекторию полета к Психее, и им удалось найти очень хороший вариант. Все это позволит нам реализовать научные задачи миссии быстрее и потратить на нее меньше денег", — заявил Джим Грин (Jim Green), руководитель планетологического отделения НАСА.

Программа Discovery была создана НАСА в начале 90 годов специально для создания миссий, рассчитанных на максимальную научную отдачу и минимальные расходы. В ее рамках было создано 12 межпланетных зондов, лендеров и телескопов, десять из которых успешно исполнили поставленные перед ними задачи, один был потерян, а последний – посадочный модуль InSight – будет отправлен на Марс с двухлетней задержкой.

Логотип НАСА. Архивное фото
© Flickr / JD Hancock
НАСА организует две миссии для изучения астероидов и солнечной системы

В ее рамках эксперты НАСА выбирают каждые четыре года по одной-две миссии, на реализацию которых выделяется фиксированная сумма – около 450 миллионов долларов США. В сентябре этого года были подведены итоги конкурса, в котором относительно неожиданно победили две "астероидные" миссии – Lucy и Psyche. Первым проектом руководит известный планетолог Хэл Левинсон (Hal Levinson), а вторым – геолог Линди Элкинс-Тантон (Lindy Elkins-Tanton).

Первый зонд будет изучать так называемые  "троянские астероиды" – малые небесные тела, которые "сопровождают" Юпитер, двигаясь или перед, или за ним по его орбите в точках L4 и L5, где притяжение планеты и Солнца уравновешиваются.

Второй космический аппарат Psyche будет изучать одноименный астероид – (16) Психея, находящийся внутри главного пояса астероидов между орбитами Земли и Марса. Данный астероид считается осколком ядра протопланеты, единственным таким объектом в окрестностях Земли и Марса, и его изучение поможет нам понять, как формировались планеты и какую роль в их рождении играли столкновения между подобными "зародышами".

Зонд Dawn - один из самых успешных проектов класса Discovery
© NASA / JPL-Caltech
Космические цены: сколько НАСА тратит на изучение космоса

Изначально планетологи НАСА планировали запустить Psyche в 2023 году, однако первые расчеты траектории его полета к астероиду показали, что время путешествия можно сократить почти в два раза и избавиться от ряда сложных гравитационных маневров, если отправить его в космос на год раньше намеченного. Кроме того, подобный сдвиг позволит НАСА отказаться от использования тепловых щитов для защиты Psyche от тепла Солнца, что снизит расходы на конструкцию самого космического аппарата.

"Мы все очень рады тому, что НАСА поддержало нашу инициативу и сдвинуло дату запуска на более ранний срок. Благодаря этому весь мир увидит этот удивительный металлический мир гораздо раньше, чем мы ожидали", — заключает Элкинс-Тантон.

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