Ученые: Перу может быть родиной древнейшей цивилизации Земли

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Неожиданная находка в Перу, говорящая о наличии людей рядом со знаменитыми пирамидами в долине Чикама уже 15 тысяч лет назад, говорит о сверхбыстрых темпах развития цивизилации в Новом Свете, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Нам удалось найти в Уаке Приете множество артефактов, в том числе останки пищи, каменные орудия труда и другие следы существования культуры древних людей, в том числе корзины и ткани, украшенные узорами. Все эти находки ставят перед нами вопрос того, как быстро развивалась цивилизация в этом регионе и заставляет задуматься об уровне их развития и наличия у них технологий, позволявшим им извлекать ресурсы из моря и суши", — рассказывает Джеймс Адовасио (James Adovasio) из Атлантического университета Флориды в Форт-Пирсе (США).

Первые люди

До настоящего времени все ученые считали, что Новый Свет стал последним регионом Земли, который был заселен человечеством. Как считали палеонтологи, опираясь на известные следы присутствия людей в Америке, предки индейцев или другие группы кроманьонцев проникли в Америку примерно 17-15 тысяч лет назад, мигрируя из Сибири в восточные регионы США через клочок земли, существовавший на месте современного Берингова пролива.

Более ранние даты колонизации Америки даже не рассматривались учеными – этот "мост" между Новым Светом и Евразией существовал лишь в короткие промежутки времени, около 70 тысяч лет назад и 23-13 тысяч лет назад, а до этого большая часть Чукотки и Аляски была покрыта непроходимыми ледниками. С другой стороны, последние генетические исследования говорят о том, что Америка могла быть заселена с "юга", в результате движения предков индейцев по островам Полинезии.

Адовасио и его коллеги обнаружили большие намеки на то, что Южная Америка или весь Новый Свет могли быть заселены гораздо раньше, чем мы предполагаем, обнаружив целые "горы", как они выражаются, артефактов на берегу Тихого океана в местечке Уака Приета. Уака Приета, как рассказывают ученые, находится в долине Чикама, где построены древнейшие пирамиды Перу и где часто находят следы стойбищ предков индейцев, населявших эту часть страны примерно 5-8 тысяч лет назад.

Проводя раскопки у одного из подобных курганов, ученые нашли множество примитивных орудий труда и травяных корзин, чей внешний вид заставил их предположить, что они имеют дело с очень древними следами цивилизации. Кроме того, археологи нашли большое количество тканей, остатки пищи и другие следы существования относительно развитой цивилизации.

Древние загадки Перу

Они проверили эту теорию, измерив доли радиоактивных изотопов в тростнике и стеблях хлопка, из которых были сплетены корзины. Это позволило ученым узнать, что возраст их находок выходит далеко за пределы того, что они ожидали увидеть – большинство артефактов было старше 8 тысяч лет, а некоторые из них перешагивали через отметку в 15 тысяч лет.

Столь почтенный возраст корзин и тканей, украшенных узорами, говорит о том, что мы недооценивали темпы развития цивилизации в Новом Свете. Жители долины Чикама, как рассказывают ученые, уже 15 тысяч лет назад умели не только делать ткани и сосуды, но и одновременно добывать пищу в море и на суше, собирая и отлавливая морскую фауну при помощи костяных крючков и каменных гарпунов, и выращивая или собирая авокадо, горох, перец-чили и тыкву на суше.

"Столь сложный текстиль и корзины говорят нам о том, что в Уака Приета существовали стандартизированные или "коллективные" методы их производства, и что их изготовляли не только для утилитарных целей. Как и многие другие местные артефакты, они указывают на наличие сложного общества в долине и желания у ее жителей демонстрировать свое социальное положение", — продолжает ученый.

Открытым остается вопрос того, как возникла эта цивилизация – как подчеркивают авторы статьи, их открытие не является однозначным свидетельством того, что предки перуанцев проникли в Южную Америку по тихоокеанскому маршруту миграции. Дальнейшие раскопки в Уака Приета и других древних стоянках людей в Северной Америке помогут понять, как на самом деле возникли современные индейцы, заключают ученые.