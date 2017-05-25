В Плесецке к 2025 году построят третий пусковой комплекс под "Союзы"

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 25 мая — РИА Новости. Третий пусковой комплекс для ракет-носителей легкого класса семейства "Союз" планируется построить на космодроме Плесецк с 2021 по 2025 годы, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"В нашей программе запланировано в 2018 году произвести реконструкцию второго стартового комплекса для ракеты-носителя "Союз-2" среднего класса, а в период с 2021 по 2025 годы построить третий пусковой комплекс для ракет-носителей "Союз" легкого класса", — сказал Иванов.

По его словам, Минобороны РФ продолжает "работу по наращиванию возможностей космодрома Плесецк".

"Работа продолжается, также будет построена необходимая социальная инфраструктура. Работа сложная, но очень важная для нашего государства", — подчеркнул замминистра.

В четверг с государственного испытательного космодрома Плесецк был произведен очередной успешный запуск космического аппарата военного назначения "Союз-2.1б". Иванов поздравил с успешным пуском боевой расчет космодрома, принимавший участие в подготовке к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Ранее сообщалось, что второй стартовый комплекс для запусков ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Плесецк будет сдан в 2018 году.