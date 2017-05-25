В Плесецке к 2025 году построят третий пусковой комплекс под "Союзы"

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 25 мая — РИА Новости. Третий пусковой комплекс для ракет-носителей легкого класса семейства "Союз" планируется построить на космодроме Плесецк с 2021 по 2025 годы, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
По его словам, Минобороны РФ продолжает "работу по наращиванию возможностей космодрома Плесецк".
"Работа продолжается, также будет построена необходимая социальная инфраструктура. Работа сложная, но очень важная для нашего государства", — подчеркнул замминистра.
Ранее сообщалось, что второй стартовый комплекс для запусков ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Плесецк будет сдан в 2018 году.