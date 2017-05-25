"Кассини" получил фотографии Сатурна в день солнцестояния

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Зонд "Кассини" получил новые фотографии Сатурна и знаменитого шестиугольного урагана на его северном полюсе во второй день солнцестояния на планете-гиганте, свидетелем которого он смог стать за 13 лет работы на ее орбите, сообщает НАСА.

"Во время второй фазы миссии "Кассини", которая называлась "Солнцестоянием", нам удалось проследить за полной сменой всех сезонов на Сатурне. Вся система резко меняется при наступлении лета и завершении зимы, и благодаря "Кассини", у нас была великолепная возможность проследить за всем этим", — заявила Линда Спилкер (Linda Spilker), научный руководитель миссии.

Недавно "Кассини" официально начал заключительную фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном 22 апреля этого года. Сближение с этим спутником Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их "властелином".

До этого, Кассини" работал более семи лет в рамках продленной миссии, получившей официальное имя "Солнцестояние" в 2010 году. Благодаря этому ученым удалось проследить за наступлением зимы и лета на планете-гиганта, и проследить за всем изменениями климата на поверхности Титана при смене сезонов на Сатурне.

© Фото : NASA/JPL/Space Science Institute Сатурн, наполовину подсвеченный Солнцем в день солнцестояния © Фото : NASA/JPL/Space Science Institute Сатурн, наполовину подсвеченный Солнцем в день солнцестояния

Многие из этих вещей, как рассказывает Спилкер, мы никогда бы не увидели, если бы НАСА не приняло решение продлить миссию. К примеру, пять лет назад "Кассини" впервые увидел, как атмосферу Сатурна заволок гигантский ураган при наступлении осени, а в его атмосфере появилась дымка из углеводородов.

Кроме того, зонду удалось увидеть, как солнечный свет проникает через кольца Сатурна, проследить за миграциями зимних штормов на Титане, постоянно "переезжающих" из северного полушария в южное и в обратном направлении при наступлении зимы и лета на самом землеподобном спутнике планеты-гиганта.

Главным же открытием "Кассини" за этот период стало обнаружение того, что гейзеры Энцелада выбрасывают горячую воду, в принципе пригодную для зарождения и поддержания жизни. Это открытие уже заставило НАСА задуматься об отправке еще одной миссии к Сатурну и Энцеладу.