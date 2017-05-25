Разгонный блок "Фрегат" с военным спутником отделился от "Союза-2.1б"

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 25 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с военным спутником в расчетное время штатно отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", сообщает Минобороны РФ.

"Союз-2.1б" был запущен с космодрома Плесецк в четверг в 9.34 мск.

"Космическая головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя в расчетное время — 9.43 мск", — пояснили журналистам в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.