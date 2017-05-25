Наземные средства контроля ВКС взяли на сопровождение "Союз-2.1б"

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Зонд "Кассини" совершил последний пролет через кольца Сатурна и вышел на траекторию сближения с Титаном, после чего зонд начнет не просто пролетать рядом с кольцами с внешней их стороны, а будет проходить через пустое пространство между ними и Сатурном. Подобные "нырки" будут совершаться каждую неделю до завершения миссии в сентябре.