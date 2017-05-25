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РИА Наука
РИА Наука

Наземные средства контроля ВКС взяли на сопровождение "Союз-2.1б"

09:4725.05.2017
(обновлено: 09:49 25.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКосмодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фотоКосмодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 25 мая – РИА Новости. Наземные средства контроля Воздушно-космических сил России взяли на сопровождение ракету-носитель "Союз-2.1б", стартовавшую с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны РФ.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Союз-2.1б" с новым спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк
"Стартовавшая в 9.34 мск с космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 9.37 мск взята на сопровождение наземными средствами главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил", — пояснили журналистам в Минобороны.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" должна вывести на орбиту военный спутник нового поколения. Предыдущий пуск ракеты этого типа был проведен с Плесецка 29 мая 2016 года.

Космические новости в фотографиях, апрель 2017 года
© NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии Юпитера в тот момент, когда планета-гигант максимально сблизилась с Землей за последние два года. На этих снимках видны не только "Великое красное пятно", "Малое красное пятно" и другие гигантские ураганы Юпитера, но и более мелкие структуры.Фотография Юпитера, полученная «Хабблом» в момент сближения планеты-гиганта и Земли
© NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии Юпитера в тот момент, когда планета-гигант максимально сблизилась с Землей за последние два года. На этих снимках видны не только "Великое красное пятно", "Малое красное пятно" и другие гигантские ураганы Юпитера, но и более мелкие структуры.
© РИА Новости / РоскосмосПерейти в фотобанкТри члена экипажа МКС на корабле "Союз МС-02" приземлились в степи Казахстана. На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. На станции они провели 173 суток. На фото: Андрей Борисенко.Член основного экипажа 49/50-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко после посадки транспортного пилотируемого корабля Союз МС-02 в степи Казахстана
© РИА Новости / Роскосмос
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Три члена экипажа МКС на корабле "Союз МС-02" приземлились в степи Казахстана. На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. На станции они провели 173 суток. На фото: Андрей Борисенко.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" и первым сокращенным с трех до двух человек экипажем для работы на Международной космической станции 20 апреля стартовала с Байконура.Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур. 20 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" и первым сокращенным с трех до двух человек экипажем для работы на Международной космической станции 20 апреля стартовала с Байконура.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" совершил последний пролет через кольца Сатурна и вышел на траекторию сближения с Титаном, после чего зонд начнет не просто пролетать рядом с кольцами с внешней их стороны, а будет проходить через пустое пространство между ними и Сатурном. Подобные "нырки" будут совершаться каждую неделю до завершения миссии в сентябре.Акварельный Сатурн, фотография планеты-гиганта с зонда Кассини
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" совершил последний пролет через кольца Сатурна и вышел на траекторию сближения с Титаном, после чего зонд начнет не просто пролетать рядом с кольцами с внешней их стороны, а будет проходить через пустое пространство между ними и Сатурном. Подобные "нырки" будут совершаться каждую неделю до завершения миссии в сентябре.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала почти невидимую для нас сверхяркую галактику NGC 7250 в созвездии Ящерицы, чей свет "забивается" мощным потоком излучения звезды TYC 3203-450-1.На этом снимке Хаббла галактику NGC 7250 почти не видно из-за яркой звезды TYC 3203-450-1
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала почти невидимую для нас сверхяркую галактику NGC 7250 в созвездии Ящерицы, чей свет "забивается" мощным потоком излучения звезды TYC 3203-450-1.
© Фото : NASA Earth Observatory image by Joshua StevensУченые НАСА получили новую глобальную ночную карту Земли, на которой видна структура расселения людей на планете.Ночная карта полушария Земли
© Фото : NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens
Ученые НАСА получили новую глобальную ночную карту Земли, на которой видна структура расселения людей на планете.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" успешно совершил первый пролет через пустоту между кольцами Сатурна и планетой-гигантом и получил самые детальные фотографии и видеозаписи ураганов в верхних слоях его атмосферы.Ураганы Сатурна, снятые Кассини с рекордно близкого расстояния
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" успешно совершил первый пролет через пустоту между кольцами Сатурна и планетой-гигантом и получил самые детальные фотографии и видеозаписи ураганов в верхних слоях его атмосферы.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.Столкновение двух новорожденных звезд в гигантских звездных яслях в созвездии Ориона породило мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.Фотография рождения звезды в созвездии Ориона
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.
Столкновение двух новорожденных звезд в гигантских звездных яслях в созвездии Ориона породило мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.
© NASA / JPL-CaltechМеждународная группа исследователей заявила об обнаружении новой ледяной планеты размером с Землю, которая находится на таком же расстоянии от своей звезды, как наша планета — от Солнца.Так художник представил себе новую планету OGLE-2016-BLG-1195Lb, обнаруженную с помощью микролинзирования
© NASA / JPL-Caltech
Международная группа исследователей заявила об обнаружении новой ледяной планеты размером с Землю, которая находится на таком же расстоянии от своей звезды, как наша планета — от Солнца.
© Фото : NASA/JPL/University of ArizonaКамеры Зонда MRO получили четкие фотографии мощнейших оползней в кратере у северного полярного круга Марса, которые возникли в результате таяния сухого льда.Следы потоков воды в кратере на Марсе
© Фото : NASA/JPL/University of Arizona
Камеры Зонда MRO получили четкие фотографии мощнейших оползней в кратере у северного полярного круга Марса, которые возникли в результате таяния сухого льда.
© ESA/Hubble & NASA"Хаббл" получил фотографии галактики NGC 4536 в созвездии Девы, звезды в которой формируются так быстро, что она не успевает пополнить свои запасы газа и поэтому постепенно умирает.Яркая галактика NGC 4536, в которой формируются десятки новых звезд каждый год
© ESA/Hubble & NASA
"Хаббл" получил фотографии галактики NGC 4536 в созвездии Девы, звезды в которой формируются так быстро, что она не успевает пополнить свои запасы газа и поэтому постепенно умирает.
© M. Weiss/CfAАстрономы нашли в созвездии Кита относительно небольшую каменистую планету, которая находится в "зоне жизни" и обладает густой атмосферой. LHS 1140 — достаточно тусклая и холодная звезда, поэтому несмотря на близость планеты к светилу, она получает лишь 50% от того тепла и света, который Солнце дарит Земле. Климат на этой планете может быть близок к марсианскому.Планета LHS 1140b в созвездии Кита, где может существовать жизнь
© M. Weiss/CfA
Астрономы нашли в созвездии Кита относительно небольшую каменистую планету, которая находится в "зоне жизни" и обладает густой атмосферой. LHS 1140 — достаточно тусклая и холодная звезда, поэтому несмотря на близость планеты к светилу, она получает лишь 50% от того тепла и света, который Солнце дарит Земле. Климат на этой планете может быть близок к марсианскому.
CC BY-SA 3.0 IGO / contains modified Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA / Lake MacKay, AustraliaСделанный из космоса снимок озера Маккай в Австралии, которое появляется только после сезонных дождей.Озера Маккей в Австралии с МКС
CC BY-SA 3.0 IGO / contains modified Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA / Lake MacKay, Australia
Сделанный из космоса снимок озера Маккай в Австралии, которое появляется только после сезонных дождей.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" успешно завершил серию маневров, которые вывели его на траекторию столкновения с Сатурном, и передал на Землю последние фотографии Титана, самой землеподобной луны Сатурна.Последняя фотография Титана, полученная Кассини перед смертью
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" успешно завершил серию маневров, которые вывели его на траекторию столкновения с Сатурном, и передал на Землю последние фотографии Титана, самой землеподобной луны Сатурна.
© Фото : Twitter/Shane KimbroughСнимок восточного побережья США, сделанный астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке с борта Международной космической станции.Вид на Землю с борта Международной космической станции
© Фото : Twitter/Shane Kimbrough
Снимок восточного побережья США, сделанный астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке с борта Международной космической станции.
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