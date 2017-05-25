Наземные средства контроля ВКС взяли на сопровождение "Союз-2.1б"
09:4725.05.2017
(обновлено: 09:49 25.05.2017)
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КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 25 мая – РИА Новости. Наземные средства контроля Воздушно-космических сил России взяли на сопровождение ракету-носитель "Союз-2.1б", стартовавшую с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны РФ.
"Стартовавшая в 9.34 мск с космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 9.37 мск взята на сопровождение наземными средствами главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил", — пояснили журналистам в Минобороны.
Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" должна вывести на орбиту военный спутник нового поколения. Предыдущий пуск ракеты этого типа был проведен с Плесецка 29 мая 2016 года.
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