"Союз-2.1б" с новым спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 25 мая – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником нового поколения успешно стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России.

"В 9.34 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществил пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России", — пояснили военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что "все предстартовые операции и старт "Союза-2.1б" прошли в штатном режиме". Руководил пуском командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Александр Головко.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в текущем году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск ракеты-носителя этого типа с северного космодрома был проведен 29 мая 2016 года.

Летные испытания ракет-носителей семейства "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с территории Архангельской области было проведено 29 пусков ракет-носителей "Союз-2" типов 1а, 1б и 1в. Ракеты "Союз-2" пришли на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались на Плесецке с 1973 по 2012 годы.