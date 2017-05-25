У берегов Камчатки ученые обнаружили редкое скопление горбатых китов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая – РИА Новости. Редкое скопление горбатых китов обнаружили в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатки морские биологи, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Отмечается, что учёные приехали в тот район для проведения исследования на лежбище сивучей. В заливе рядом с ним специалисты обнаружили скопление горбатых китов.

"Рядом с лежбищем, в акватории Кроноцкого залива, учёные насчитали двенадцать горбатых китов. Такое регулярное скопление кормящихся представителей этого вида встречается редко. В особо охраняемых природных акваториях китам ничего не угрожает. Они приходят сюда каждый год, чтобы найти спокойное место для отдыха, поиска и добычи пищи", — сказал представитель особо охраняемой территории.

По его словам, некоторые киты оказались знакомы исследователям. Ранее этих морских млекопитающих встречали у побережья острова Беринга в Командорском заповеднике.

"Рисунки на хвостовых плавниках горбатых китов уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Существует фотокаталог этих морских млекопитающих, по которому можно идентифицировать встреченных особей", – пояснил морской биолог Иван Усатов.

В водах Кроноцкого заповедника на Камчатке постоянно или временно обитают 24 вида морских млекопитающих, включая редкие и уязвимые. В их числе серый кит, антур и сивуч.