У берегов Камчатки ученые обнаружили редкое скопление горбатых китов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая – РИА Новости. Редкое скопление горбатых китов обнаружили в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатки морские биологи, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Отмечается, что учёные приехали в тот район для проведения исследования на лежбище сивучей. В заливе рядом с ним специалисты обнаружили скопление горбатых китов.
"Рядом с лежбищем, в акватории Кроноцкого залива, учёные насчитали двенадцать горбатых китов. Такое регулярное скопление кормящихся представителей этого вида встречается редко. В особо охраняемых природных акваториях китам ничего не угрожает. Они приходят сюда каждый год, чтобы найти спокойное место для отдыха, поиска и добычи пищи", — сказал представитель особо охраняемой территории.
По его словам, некоторые киты оказались знакомы исследователям. Ранее этих морских млекопитающих встречали у побережья острова Беринга в Командорском заповеднике.
"Рисунки на хвостовых плавниках горбатых китов уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Существует фотокаталог этих морских млекопитающих, по которому можно идентифицировать встреченных особей", – пояснил морской биолог Иван Усатов.
В водах Кроноцкого заповедника на Камчатке постоянно или временно обитают 24 вида морских млекопитающих, включая редкие и уязвимые. В их числе серый кит, антур и сивуч.
Горбатый кит весит около 30 тонн при длине в 13-14 метров. Это животное предпочитает жить в прибрежных и шельфовых водах, заходя в глубоководные районы лишь во время миграций.
Крупнейшие самцы Белухи достигают длины до шести метров и весят около двух тонн. Естественной средой обитания этих зубатых китов являются арктические воды, а также Белое, Берингово и Охотское моря. Толстая кожа и прослойка подкожного жира защищают белух от повреждений при плавании среди льдов и от переохлаждения.
Горбатые киты любят выпрыгивать из воды, перекатываться на спину и хлопать при этом по поверхности моря плавниками, взбивая вокруг себя пену. Это оглушительное по звукам и весьма забавное зрелище имеет вполне прагматичную цель: считается, что таким образом горбатые киты сбрасывают с себя паразитов, наросших на коже.
Во время зимовья белухи держатся кромки ледовых полей, иногда проникая в зону оледенения. Они используют полыньи, для того, чтобы подняться из воды и подышать. Если полынья начинает замерзать, белухи способны пробить ее спиной. Весной животные перемещаются к мелководью и устьям северных рек, где в это время больше еды. Доказано, что они запоминают место своего рождения и путь к нему после зимовки.
Синий кит - самое большое животное на планете. Его длина достигает 33 метров, а масса может превышать 150 тонн. У гиганта очень плохое зрение и обоняние, и, вероятно, отсутствует вкус, зато хорошо развиты слух и осязание. Ученые предполагают, что синие киты могут обмениваться информацией на расстоянии до 33-х километров.
Ученые насчитали порядка полусотни звуковых сигналов, которые умеют издавать белухи. Это и свист, и щебетание, и клекот, и пронзительный крик, и рев, и даже скрежет. За разнообразие издаваемых звуков американцы прозвали белуху "морской канарейкой" (sea canary), а у нас появилось выражение "реветь белугой". Кроме звуков, белухи при общении используют мимику и "язык тела"(шлепки по воде хвостовыми плавниками).
Серый кит считается одним из древнейших млекопитающих. Предположительно, возраст этого вида - около 30 миллионов лет. Эти киты меньше остальных современников утратили связь с землей: они держатся у побережья и размножаются в мелководных заливах. Вес взрослой особи может достигать 35 тонн, а длина - 15 метров.
Кашалоты - крупнейшие из зубатых китов. Они растут всю жизнь, поэтому чем старше кит, тем он крупнее. Вес самцов может достигать 50 тонн, а длина - 20 метров, самки значительно уступают им по размерам. Кашалоты живут большими группами чаще в теплых, чем в холодных морях.
Горбатые киты знамениты своим вокальным репертуаром. Хотя самки горбачей издают разнообразные звуки, продолжительные и мелодичные песни исполняют только самцы. Песня горбача может продолжаться до 35 минут и повторяться на протяжении часов и даже дней. Ученые доказали, что эти песни обладают определенным синтаксисом, состоят из слов и слогов, объединенных в предложения.
Полосатик Брайда - кит, названный по имени норвежского судовладельца и китобоя, который участвовал в создании первой современной китобойной станции в Южной Африке. Эти киты весят 16-25 тонн, а в длину вырастают до 14 метров. Несмотря на имя, этому виду повезло, на полосатиков Брайда не велась систематическая охота, поэтому они до сих пор часто встречаются в мировом океане и не считаются видом, находящимся под угрозой исчезновения.
Южные киты могут достигать длины в 18 метров и весить 80 тонн. Самки у этого вида крупнее самцов. Их любопытство и контактность сделали их легкой добычей китобоев, но после введения запрета на промысел их численность начала восстанавливаться. Сейчас этих китов можно часто встретить у берегов Аргентины. Они не боятся подплывать к туристическим катерам.