Малышка впервые услышала голос благодаря вживленному слуховому аппарату

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На видео — годовалая Анабель Лоуренс из США. Она родилась абсолютно глухой, но сейчас Анабель имеет возможность впервые услышать голос матери и звуки окружающего мира, так как врачи включили вживленный ей кохлеарный имплантат. Это устройство, которое применяется для детей и взрослых с частичной или полной потерей слуха, когда обычные слуховые аппараты не помогают. Принцип работы обычного слухового аппарата — усилить звук и подать его в слуховой канал. Но при полной гибели волосковых клеток во внутреннем ухе (улитке), которые отвечают за передачу звука в мозг, усиливать звук бесполезно.

Кохлеарный имплантат работает как искусственное ухо, "протез", который доставляет звук напрямую к слуховому нерву при помощи электрических каналов и импульсов.

Устройство состоит из двух частей: наружного миникомпьютера и внутреннего приемника-преобразователя, которые между собой взаимодействуют бесконтактно при помощи магнитной системы. Миникомпьютер, обрабатывает звуки и речь, преобразует их в электрические импульсы и передает их внутренней части. Приемник-преобразователь, через электрод, имплантированный в область уха, где находятся поврежденные волосковые клетки, передает сигналы напрямую на слуховой нерв, который доставляет их в мозг. Мозг обрабатывает информацию и получает возможность "слышать" звуки.

Имплантат в его современном виде был изобретен в конце 70-х годов прошлого столетия, хотя рождение метода датируется XVIII веком. Тогда врачи во время проводившихся под местным наркозом операций стали замечать, что при прикосновении металлического инструмента к улитке человек слышит звуки. В конце XIX – начале XX века были проведены первые исследования воздействия электрического импульса на органы слуха.Первый в мире многоканальный имплантат, который разработал основатель австралийской фирмы Грэм Кларк, появился в конце 70-х. Отец Кларка был глухим, и своими изобретениями сын надеялся ему помочь.В России такие операции проводятся, начиная с 2000-х годов. Более 80% пациентов – дети, как правило, глухие от рождения. Идеальным возрастом для операции считается 1,5 — 2 года. Тогда ребенок, пройдя успешную реабилитацию, не отстанет от сверстников и даже сможет пойти в обычную школу.