Московские школьники в числе победителей Международного конкурса ISEF

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские школьники завоевали 9 специальных наград на международном конкурсе научных и инженерных проектов Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), проходившем с 14 по 19 мая в Лос-Анджелесе (США). В конкурсе приняли участие 1770 школьников из 70 стран мира.

Работа Александры Самойловой и Марии Макаровой из Московского Химического лицея завоевала вторую премию в специальности "Химия", первую премию почетного научного общества "Sigma Xi" и четвертую премию Американского химического общества.

© НИЯУ МИФИ Победители ISEF © НИЯУ МИФИ Победители ISEF

Четвертую премию Американского химического сообщества заработали также Герман Чехтиани и Ольга Устименко из Московского химического лицея.

Савелий Новиков из московской школы 564 получил четвертую премию в категории "Математика" и вторую премию Американского математического общества. Третью премию Американского математического общества взяли Дмитрий Михайловский и Егор Морозов.

Первую премию Китайской Ассоциации по науке и Технологиям получила Валерия Лебедева из Московской Гимназии №5.

International Science and Engineering Fair – всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников. Это конкурс проводится уже более 60 лет и собирает участников из многих стран мира. Его престиж очень высок, в жюри конкурса входят ученые ведущих мировых университетов и научных организаций, в том числе лауреаты Нобелевской и Филдсовской премии.