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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: искусственный подсластитель оказался мощным пестицидом

14:5424.05.2017
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© Fotolia / Brent HofackerГазированный напитокГазированный напиток
© Fotolia / Brent Hofacker

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Искусственный подсластитель эритритол, широко применяющийся сегодня в производстве газированных напитков, оказался мощным пестицидом и "контрацептивом" для мушек-дрозофил и других насекомых, говорится в статье, опубликованной в Journal of Applied Entomology.

"Многие меры по борьбе с насекомыми сфокусированы на подавлении их способности размножаться, а не убийстве самих взрослых особей. Эритритол можно использовать в качестве пестицида  в самых разных вариантах – и для борьбы с взрослыми особями, и с кладками яиц, и с личинками или всем этим одновременно", — рассказывает Шон О'Доннелл (Sean O'Donnell) из университета Дрекселя  в Филадельфии (США).

Аспартам и другие искусственные подсластители сегодня широко используются в пищевой промышленности для понижения цен на продукты питания и снижение их калорийности при создании "диетических" напитков и блюд. В последние годы некоторые ученые начали изучать побочные эффекты от употребления подсластителей, фиксируя возможные их связи с развитием рака, диабета, ожирения и ряда других болезней.

Газированная вода в холодильнике
© Fotolia / Michael Eichhammer
Половина взрослых и четверть детей в США употребляет подсластители

Другие ученые, наоборот, заявляют, что подобные эффекты на самом деле не существуют и что подсластители или не влияют на здоровье людей, или же оказывают благотворное влияние при умеренном потреблении. Общего консенсуса по их роли в жизни человека пока нет, и медики продолжают споры вокруг искусственных подсластителей и исследуют их свойства.

О'Доннелл раскрыли неожиданное полезное свойство эритритола, одного из подобных подсластителей, изучая результаты ранних экспериментов, направленных на оценку его безопасности для человека. Как правило, такие опыты, как рассказывают ученые, сначала проводятся на насекомых и мышах, и только потом, если они завершаются успешно, начинаются их испытания на добровольцах.

Рафинированный сахар
© Flickr / squacco
Подсластители не вызывают рак, заявляют ученые

Изучая итоги опытов, касавшихся безопасности эритритола, ученые обратили внимание на то, что этот заменитель сахара убивал мушек-дрозофил даже в относительно небольших концентрациях, но не был ядовитым для мышей и людей. Это натолкнуло их на мысль, что данное вещество можно использовать в качестве пестицида, более безопасного для человека, чем остальные инсектициды, способные вызвать тяжелые отравления или рак.

Они проверили эту идею, проследив за тем, сможет ли эритритол уничтожать не только взрослых мушек, но и их личинок, заметно отличающихся по своей анатомии и метаболизму от половозрелых особей. Для этого ученые высадили несколько кладок яиц на кусочки этого заменителя сахара и проследили за тем, как росли личинки мушек.

Эксперимент показал, что эритритол не убивает яйца дрозофил при контакте, но он достаточно быстро уничтожает личинок после вылупления, если они начали есть пищу с достаточно большим количеством этого "сахара". Ни одно насекомое из этих кладок не дожило до окукливания, в среднем прожив всего 1,5 дня после вылупления. Аналогичные результаты, как отмечают исследователи, были получены в опытах на других насекомых.

Пловец в бассейне
© Fotolia / puckillustrations
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Небольшие дозы этого вещества, как обнаружили ученые, странным образом действуют на взрослых мушек. Они не убивают, а временно стерилизуют их, фактически превращаясь в аналог контрацептивов, применяемых сегодня для предотвращения нежелательной беременности. Соответственно, распыление небольших количеств этого искусственного сахара над посадками плодов и овощей может защитить их от атак гусениц вредителей, при этом не уничтожая важных опылителей, многие из которых являются взрослыми особями этих насекомых.

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